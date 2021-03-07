Шесть амурчанок носят имя Марта

Имена Марты и Мартына были популярны в 30-60 годы прошлого века. Фото: pixabay.com

В Амурской области шесть женщин носят имя Марта. Также в регионе проживают два Мартина и два Мартына. Причем, две амурских Марты и Мартын родились именно 8 марта. Интересную статистику сформировали в амурском отделении ПФР РФ.

Самой старшей Марте в феврале исполнился 81 год, самой молодой – 64 года. Также 64 года в ноябре исполнится одному из Мартинов. Второй Мартин в июле отпразднует 82-летие. А самому молодому Мартыну в Международный женский день исполнится 17 лет.

Имя Марта было популярным в 30-60 годы, оно было символом женского движения за мир и равноправие.

Международный женский день появился не сразу. В трудовых книжках 20-х годов, которые хранятся в благовещенском Музее истории пенсий, в марте значатся только два выходных праздничных дня: 12 марта - День низвержения самодержавия, 18 марта - День Парижской коммуны.

В 1921 году по решению второй Коммунистической женской конференции было решено праздновать его в память об участии женщин в демонстрации в Петрограде 23 февраля (8 марта) 1917 года как одному из событий, предшествовавших Февральской революции. День был рабочим. Дата была посвящена «мужественным женщинам», достигших успехов в «мужских» профессиях.

В календаре праздничных выходных дней 8 Марта появилось в СССР только в 1966 году. Постепенно праздник потерял свою феминистскую окраску, и стал символом женственности и весны.