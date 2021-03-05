Пациент амурской психбольницы обвиняется в убийстве медика

Из-за удара произошел разрыв вены. Фото: Амурская областная психиатрическая больница

Пациент Амурской областной психиатрической больницы обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование уголовного дела Благовещенским межрайонным следственным отделом завершено, дело передано в суд.

- Согласно материалам уголовного дела, 8 сентября 2020 года в отделении Амурской областной психиатрической больницы медицинский работник проводил необходимые процедуры со страдающим психическим заболеванием мужчиной. Последний во время этих процедур нанес работнику учреждения здравоохранения удар ногой в область расположения жизненно-важных органов человека – брюшную полость, - рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области.

В результате удара работник получил тупую травму живота с разрывом вены и кровоизлиянием в брюшную полость. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался через два дня после произошедшего.

- Проведенная комиссионная судебная экспертиза показала наличие у подследственного психического заболевания, исключающего его вменяемость, - добавили в следственном управлении. – В связи с этим он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Сейчас следователи ходатайствуют о применении к подследственному принудительных мер медицинского характера.