Коронавирус в Приамурье, последние новости на 9 марта 2021: Как изменилась статистика за неделю?

Новые случаи в Приамурье продолжают выявлять ежедневно, хотя число их снижается. Фото: DepositPhotos
В Амурской области число заболевших за последние сутки впервые за долгое время опустилось до 30 случаев. И хотя пандемия ещё не окончена, но жители региона явно вздохнули с облегчением.
Статистика заболеваемости за неделю с 1 по 7 марта тоже явно указывает на смягчение ситуации. Всего за неделю в Приамурье подтвердили 287 случаев коронавируса – это на 36 фактов заражения ниже, чем неделей ранее. Напомним, с 22 по 28 февраля заразились 323 амурчанина.
В управлении Роспотребнадзора рассказали и о состоянии и возрасте новых пациентов. В частности, среди случаев ковида с 1 по 7 марта: 67% - ОРВИ, 32% - пневмония; 1% - бессимптомная форма заболевания.
Болеют преимущественно взрослые амурчане, на них приходится 97% от общего числа пациентов. Из них 35% относятся к группе от 30 до 49 лет, 28% - от 50 до 64 лет, 27% - старше 65 лет, всего 7% - от 18 до 29 лет.
Сейчас под медицинским наблюдением находится 691 амурчанин, который контактировал с больными COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заражения с начала пандемии достигло 21 289 в Амурской области. Всего на наличие вируса провели 880 313 исследований.
КОНКРЕТНО
За неделю с 1 по 7 марта в Амурской области выявлены новые случаи заражения:
- г. Благовещенск – 106 случаев;
- г. Свободный – 38 случаев;
- Сковородинский район – 16 случаев;
- Михайловский район – 13 случаев;
- Благовещенский район – 12 случаев;
- Бурейский район – 12 случаев;
- Свободненский район – 11 случаев;
- Мазановский район – 11 случаев;
- Серышевский район – 9 случаев;
- Константиновский район – 9 случаев;
- г. Белогорск – 8 случаев;
- Ивановский район – 8 случаев;
- Магдагачинский район – 4 случая;
- г. Райчихинск – 4 случая;
- Белогорский район – 4 случая;
- г. Шимановск – 3 случая;
- г. Зея – 3 случая;
- Зейский район – 3 случая;
- Селемджинский район – 3 случая;
- г. Тында – 2 случая;
- Завитинский район – 2 случая;
- Октябрьский район – 2 случая;
- Тамбовский район – 2 случая;
- Архаринский район – 1 случай;
- Шимановский район – 1 случай.
По данным управления Роспотребнадзора по Приамурью.