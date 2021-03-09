Коронавирус в Приамурье, последние новости на 9 марта 2021: Как изменилась статистика за неделю?

Новые случаи в Приамурье продолжают выявлять ежедневно, хотя число их снижается. Фото: DepositPhotos

В Амурской области число заболевших за последние сутки впервые за долгое время опустилось до 30 случаев. И хотя пандемия ещё не окончена, но жители региона явно вздохнули с облегчением.

Статистика заболеваемости за неделю с 1 по 7 марта тоже явно указывает на смягчение ситуации. Всего за неделю в Приамурье подтвердили 287 случаев коронавируса – это на 36 фактов заражения ниже, чем неделей ранее. Напомним, с 22 по 28 февраля заразились 323 амурчанина.

В управлении Роспотребнадзора рассказали и о состоянии и возрасте новых пациентов. В частности, среди случаев ковида с 1 по 7 марта: 67% - ОРВИ, 32% - пневмония; 1% - бессимптомная форма заболевания.

Болеют преимущественно взрослые амурчане, на них приходится 97% от общего числа пациентов. Из них 35% относятся к группе от 30 до 49 лет, 28% - от 50 до 64 лет, 27% - старше 65 лет, всего 7% - от 18 до 29 лет.

Сейчас под медицинским наблюдением находится 691 амурчанин, который контактировал с больными COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заражения с начала пандемии достигло 21 289 в Амурской области. Всего на наличие вируса провели 880 313 исследований.

КОНКРЕТНО

За неделю с 1 по 7 марта в Амурской области выявлены новые случаи заражения:

- г. Благовещенск – 106 случаев;

- г. Свободный – 38 случаев;

- Сковородинский район – 16 случаев;

- Михайловский район – 13 случаев;

- Благовещенский район – 12 случаев;

- Бурейский район – 12 случаев;

- Свободненский район – 11 случаев;

- Мазановский район – 11 случаев;

- Серышевский район – 9 случаев;

- Константиновский район – 9 случаев;

- г. Белогорск – 8 случаев;

- Ивановский район – 8 случаев;

- Магдагачинский район – 4 случая;

- г. Райчихинск – 4 случая;

- Белогорский район – 4 случая;

- г. Шимановск – 3 случая;

- г. Зея – 3 случая;

- Зейский район – 3 случая;

- Селемджинский район – 3 случая;

- г. Тында – 2 случая;

- Завитинский район – 2 случая;

- Октябрьский район – 2 случая;

- Тамбовский район – 2 случая;

- Архаринский район – 1 случай;

- Шимановский район – 1 случай.

По данным управления Роспотребнадзора по Приамурью.