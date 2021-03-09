В Амурской области коронавирусом заразились менее 30 человек за сутки

Это самое низкое число заражений за сутки с начала 2021 года. Фото: DepositPhotos

Всего 28 фактов заражения COVID-19 подтвердили 9 марта в Амурской области. Темп прироста впервые за долгое время снизился до 0,1%.

- У 16 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (57%), у 11 – в виде пневмонии (39%), у 1 в бессимптомной форме (4%), - прокомментировали в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Таким образом, сейчас в Приамурье выявлено 21 317 случаев ковида. По данным портала стопкоронавирус.рф, из них 19 905 завершились выздоровлением, 191 – летальными исходами. За сутки скончался один человек, выздоровели – 52.

Всего с начала пандемии на наличие опасного вируса проверили 817 596 амурчан, из них 1589 – за последние сутки.