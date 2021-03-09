6 400 доз вакцины от COVID-19 приехало в Приамурье

Фото: правительство Амурской области

Новая партия вакцины «ГамКовидВак» поступила в Амурскую область. О ходе вакцинации на заседании правительства региона губернатору доложила министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

- Вся вакцина распределена по медорганизациям, в максимально короткие сроки они ее получат и запустят в оборот. Стоит задача закончить вакцинацию по 1-му приоритету и все силы направить на вакцинацию амурчан по второму приоритету, - пояснила министр.

Исходя из групп приоритетов, прививки поставили 29 205 лиц, относящихся к группе приоритета 1-го уровня, 6 006 лиц приоритета 2-го уровня и 1 710 амурчан, относящихся к группе приоритета 3-го уровня.

В целом по первому компоненту вакцины Гам-Ковид-Вак охват населения составляет 38 859 человек, по второму — 21 311 человек.