Коронавирус в Приамурье, последние новости на 10 марта 2021: Число умерших от COVID-19 опять возросло в Приамурье

С начала пандемии в регионе заразились 21 317 жителей Фото: Анастасия НАГАЙКО

В Амурской области за прошлые сутки от коронавируса скончался один человек. Общее число летальных исходов достигло 191. При этом с начала пандемии в регионе заразились 21 317 жителей, выздоровели – 19 905.

Также накануне стало известно, что COVID-19 унес жизнь 71-летнего врача клинической лабораторной диагностики Светланы Гайдаровой. Она работала сначала в Амурской областной клинической больнице, а после – в частном медицинском лечебно-диагностическом центре Благовещенска.

Инфографика: стопкоронавирус.рф

Светлана Гайдарова долго боролась с пневмонией, а врачи боролись за её жизнь. Накануне смерти её перевели в реанимацию, однако спасти медика, к сожалению, не удалось.

Коллеги Светланы Гайдаровой выразили глубокие соболезнования ее родным и близким. «КП – Благовещенск» присоединяется к этим соболезнованиям.