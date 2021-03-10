Коронавирус в Приамурье, последние новости на 10 марта 2021: Число умерших от COVID-19 опять возросло в Приамурье

С начала пандемии в регионе заразились 21 317 жителей
Фото: Анастасия НАГАЙКО
В Амурской области за прошлые сутки от коронавируса скончался один человек. Общее число летальных исходов достигло 191. При этом с начала пандемии в регионе заразились 21 317 жителей, выздоровели – 19 905.
Также накануне стало известно, что COVID-19 унес жизнь 71-летнего врача клинической лабораторной диагностики Светланы Гайдаровой. Она работала сначала в Амурской областной клинической больнице, а после – в частном медицинском лечебно-диагностическом центре Благовещенска.
Инфографика: стопкоронавирус.рф
Светлана Гайдарова долго боролась с пневмонией, а врачи боролись за её жизнь. Накануне смерти её перевели в реанимацию, однако спасти медика, к сожалению, не удалось.
Коллеги Светланы Гайдаровой выразили глубокие соболезнования ее родным и близким. «КП – Благовещенск» присоединяется к этим соболезнованиям.