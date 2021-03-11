Прокуратура проверит больницу Райчихинска из-за видео с ползущим пациентом

Позднее выяснилось, что пациент пытался уйти из больницы самовольно Фото: Анастасия НАГАЙКО

В среду, 10 марта, в социальных сетях появилось видео с ползущим по коридору больницы пациентом. Авторы ролика утверждают, что он был снят в стационаре города Райчихинска. Прокуратура уже инициировала проверку.

- Выписали мужчину, а у него на ноге аппарат стоит – что-то вроде Елизарова. Он не мог сам передвигаться, костылей у него не было. Просил коляску, чтобы выйти в такси на ней. Весь медперсонал, который там присутствовал, его просто послал… Это просто ужас какой-то, человек в буквальном смысле полз, - эмоционально расписала женщина, ставшая свидетельницей случившегося.

Прокуратура Райчихинска предварительно установила, что инцидент произошел в местной городской больнице. Мужчина проходил там лечение после дорожно-транспортного происшествия.

На видео отреагировали и в мэрии Райчихинска.

- По информации администрации ГБУЗ «Райчихинская городская больница» сообщаем. Пациент без определённого места жительства, проживает в социальном приюте посёлка городского типа Прогресс, доставлен в приёмное отделение в состоянии алкогольного опьянения после ДТП, - рассказали в пресс-службе администрации.

Там же добавили, что сотрудники больницы провели курс лечения и обследование пациента, после чего на принадлежащем медучреждению автомобиле его доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Оттуда мужчину выписали 5 марта, но забрать его было некому. В Райчихинск его отвезла машина скорой помощи местной больнице, а так как жить мужчине было негде, на ночь его оставили в палате приёмного отделения.

- Как следует из записей видеонаблюдения приёмного отделения, медперсонал на каталке сопровождал пациента до туалета и места приёма пищи. Сотрудники больницы договорились с социальным приютом в Прогрессе о том, что пациент будет доставлен к ним для дальнейшего проживания. Узнав об этом, пациент решил самовольно покинуть отделение. Медики вернули пациента в палату и передали бригаде скорой помощи Прогресса, - подытожили в мэрии.

По их информации, сейчас пациент находится в социальном приюте.