Коронавирус в Приамурье, последние новости на 11 марта 2021: Два человека скончались за сутки от COVID-19

Число выздоровевших с начала пандемии пациентов тоже растет. Фото: минздрав Амурской области

В Амурской области число ежедневно выявляемых случаев коронавируса снизилось до порядка 30 фактов в сутки. К примеру, 10 марта заразились 30 человек, днём ранее – всего 28. Общее число случаев заболевания составило 21 347.

Вместе с тем, в регионе растет смертность от COVID-19. Новые летальные исходы в течение последнего месяца регистрируются практически ежедневно. Так, 10 марта сообщалось, что за сутки умерли два человека, с начала пандемии – 193 жителя Амурской области.

Число выздоровевших тоже растёт. По данным стопкоронавирус.рф, накануне из стационаров выписались 46 амурчан, общее число выздоровевших уже достигло 19 951 человека.