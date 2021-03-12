Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Благовещенск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Благовещенск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Благовещенск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1912 марта 2021 3:30

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 12 марта 2021: Три амурчанина скончались за прошедшие сутки

Ситуация с коронавирусом в Амурской области на утро 12 марта 2021 года
Дарья ПРОКОПЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий

С апреля 2020 года не было ни дня, когда не выявлялись бы новые факты заболевания

Фото: Из архива KP.RU

В четверг, 11 марта, стало известно о смерти ещё троих амурчан от новой коронавирусной инфекции. Данные опубликовал стопкоронавирус.рф.

Общее число летальных исходов составило 196 – столько жизней унёс COVID-19 с начала пандемии в Приамурье. За этот срок заразились 21 378 жителей региона, из которых 19 999 уже выздоровели и выписались из больниц.

Статистика: стопкоронавирус.рф

Впрочем, число зараженных растет день ото дня. Накануне, 11 марта, управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщило о 31 новом случае заболевания. В этот же день выздоровели 48 амурчан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Приамурье коронавирус нашли еще у 31 амурчанина

Новые случаи заболевания выявили 11 марта 2021 г. (подробности)

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Амурской области 2020: последние новости