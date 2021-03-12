Коронавирус в Приамурье, последние новости на 12 марта 2021: Три амурчанина скончались за прошедшие сутки

С апреля 2020 года не было ни дня, когда не выявлялись бы новые факты заболевания Фото: Из архива KP.RU

В четверг, 11 марта, стало известно о смерти ещё троих амурчан от новой коронавирусной инфекции. Данные опубликовал стопкоронавирус.рф.

Общее число летальных исходов составило 196 – столько жизней унёс COVID-19 с начала пандемии в Приамурье. За этот срок заразились 21 378 жителей региона, из которых 19 999 уже выздоровели и выписались из больниц.

Статистика: стопкоронавирус.рф

Впрочем, число зараженных растет день ото дня. Накануне, 11 марта, управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщило о 31 новом случае заболевания. В этот же день выздоровели 48 амурчан.

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