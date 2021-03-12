Как женщине работается в МЧС, а мужчине - в парихмахерской

Женщины в форме - уже не редкость для Приамурья Фото: Из архива KP.RU

В обществе существует множество стереотипов о «женских» и «мужских» занятиях. Это касается хобби, увлечений и профессий. Мало кто представляет женщину на стройке, а мужчину - в цветочном отделе. Однако амурчане уверенно заявляют: пол - не главное. Важна любовь к своему делу и, конечно, профессионализм.

«В первую очередь я - медик»

Наталья Щербакова, фельдшер (спасатель) ГУ МЧС России по Амурской области:

- Я всю жизнь работаю в экстремальных условиях. Сначала в медицине катастроф (помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. - Ред.) при Амурской областной клинической больнице: на вертолетах мы выдвигались то в один район, то в другой, чтобы оказать помощь на месте, чтобы доставить тяжелых больных для проведения сложных операций. Затем работала на скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, там тоже были сложные условия труда. Но я люблю находиться в гуще событий.

Близкие сначала не очень поняли мой выбор. Это не всегда удобно для семьи, когда жена уезжает куда-то на суточные дежурства. Но у меня муж работает в схожей структуре, поэтому понимание есть. Совмещать семью с работой не сложно, за столько лет стало уже привычно.

Но я считаю, что это все-таки женская профессия. Я же медик в первую очередь. Мы помогаем всему населению во время чрезвычайных ситуаций. Так, в Приморье во время наводнения попали в поселок, где не было врачей, только младший медперсонал. Люди сидели в затопленных домах, в тяжелых условиях. Мы помогали детям с острыми кишечными инфекциями, пожилым людям с высоким давлением.

Кроме того, в район ЧС не допускается медицинская служба. Например, из загазованных помещений профессионалы в спецодежде выносят пострадавших и передают их врачам за пределы зоны ЧС. Моя задача, если вдруг в зоне ЧС случится что-то нехорошее с самим сотрудником, помочь ему там. Совмещаю профессии спасателя и медика.

Работаю преимущественно в мужском коллективе, конечно, и чувствую себя уверенно. Точно знаю, что рядом надежные мужские плечи. Спасатели - такая профессия… они должны быть толерантными людьми, оказывать помощь. В медицине ведь работают и женщины, и мужчины на равных, а медицина и МЧС имеют одну цель - спасать людей.

«Суть не в том, чтобы по стройкам бегать»

Елена Драбик, геодезист:

- В профессию я попала случайно. Училась в Амурском государственном университете по специальности «Информатика и вычислительная техника», это тоже не особо женское направление, в группе из 20 человек было всего две девочки. И нескольким студентам предложили заключить договор целевого обучения, чтобы после окончания пойти работать на космодром. Я решила, что это неплохой вариант, так как девочку на должность программиста или системного администратора сразу после университета вряд ли возьмут где-то еще.

Училась я, значит, и думала, что пойду куда-нибудь к «айтишникам» на космодром, но не тут-то было. На четвертом курсе мне говорят, что я буду проходить производственную практику у геодезистов (так все называют наш геофизический отдел) и по окончании практики буду писать диплом по этой теме. Сказать, что я была удивлена, это ничего не сказать. Я раньше никогда не слышала о людях, которых называют геодезистами. В итоге после «универа» пришла к ним работать.

До сих пор никто в окружении особо не понимает, чем я занимаюсь. Многие ошибочно полагают, что девушки не работают в этой сфере. А все почему? Потому что, когда мы проезжаем мимо строящегося здания или ремонтируемой дороги, мы видим кого? Двух мужчин - один стоит с нивелиром, другой с рейкой, и никто никогда не видел там девушек. Но я не считаю, что это только мужская профессия, тут есть место для женщин.

Суть профессии не только в том, чтобы по стройкам бегать. Мы обрабатываем очень много измерений, составляем исполнительную документацию, да и для того чтобы стоять за прибором, не нужны выдающиеся физические способности: стоишь себе, кнопки нажимаешь и все.

А вообще я считаю, что нет чисто женских и чисто мужских профессий. Во многих «мужских» профессиях женщины очень преуспели, как и мужчины в профессиях «женских». Недаром говорят, что лучшие повара - это мужчины, а гениальные ученые - это женщины.

«Сколько людей, столько и мнений»

Евгений Поляков, парикмахер:

- В эту профессию пришел только потому, что я человек творческий, и каждый раз, когда у меня появляются идеи, мне нужно их воплощать. Я люблю дарить людям радость и красоту.

Учился в Амурском колледже сервиса и торговли, три года проработал «универсалом», а чуть больше года начал заниматься прическами.

С непониманием сталкивался, конечно, сколько людей - столько и мнений. Но мне, если честно, наплевать с высокой колокольни, что обо мне думают другие. Я не считаю, что есть мужские или женские профессии. Это стереотипы, навязываемые обществом. Если бы люди учили историю, то знали бы, что вязали и стригли издревле мужчины, а не женщины.

И вообще мне кажется, людям нужно обращать внимание на качество оказываемых услуг, а не на того, кто эти услуги оказывает.

«Доходило до абсурда»

Игорь Мельников, дизайнер:

- Я хотел заняться флористикой, но наше общество, видимо, не было к такому готово.

Я тогда еще не окончил университет, был на последнем курсе и искал работу, но как-то вышло, что работы в городе вообще не было - либо нужно уметь водить, либо иметь какую-то особую специализацию, вроде инженера.

Я - человек творческий, и, конечно, хотелось найти что-то, хотя бы отдаленно связанное с профессией. Решил попробовать устроиться флористом, но ничего не вышло. Куда бы я ни пришел, мне отказывали. Говорили прямо - это женская работа.

Доходило до абсурда: в одном цветочном отказ аргументировали тем, что, помимо работы с цветами, нужно еще и прибираться, как будто это что-то недопустимое или неприличное... В пяти организациях был, отказали везде.

Сейчас работаю по профессии, дизайнером, что некоторые тоже не считают «мужественным» - на курсе было всего два парня во время моей учебы. Подобные общественные рамки поражают. Я не считаю, что должно быть разделение на «мужские» и «женские» профессии, если человек умеет заниматься каким-то делом, то неважно, какого он пола.

Да, у мужчин и женщин есть отличия, например, женщины, как правило, более социальные, им проще даются такие профессии, как учитель. Но существует много мужчин с развитыми социальными навыками, и женщин, развитых физически куда лучше, чем большинство мужчин.

Не так давно были споры про женщин-машинистов. Некоторые «уникумы» утверждали, что не сядут в поезд, если им управляет не мужчина… Мне непонятно, почему сидеть и нажимать на тумблеры в кабине поезда - чисто мужская работа, а таскать тяжелые ведра с водой и мыть полы на нескольких этажах - женская.

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Специалисты одного из сервисов такси подсчитали, сколько женщин сотрудничают с ним и в каких регионах они живут. Больше всего автолюбительниц, работающих таксистами, живет в Дальневосточном федеральном округе - 8% от общего числа таксистов.

В топ-5 регионов, где женщины водят такси чаще всего, попала Амурская область, она стоит на четвертом месте. В регионе 9,5% таксистов - женщины.