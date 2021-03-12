От спектаклей до концертов: Афиша на выходные в Благовещенске

На сценах амурских театров разыграют постановки и для взрослых, и для детей. Фото: amurteatr.ru

Тех, кто не может представить культурного вечера без визита в театр, порадует афиша мероприятий на ближайшие выходные в Благовещенске. Ведь с 12 по 14 марта вам будет куда сходить как взрослой компанией, так и вместе с детьми.

«Евгений Онегин»

Классика в оригинальном прочтении петербургского режиссера Анны Трояновой. Спектакль «Евгений Онегин» (12+) стал самым массовым за последние несколько лет - в нем задействована практически вся труппа театра. Были пошиты 80 абсолютно новых костюмов, технически сложным и очень интересным получилось световое оформление постановки. Но самое интересное - это, конечно, изменения, которые претерпела сама пьеса. И об этом нужно не читать, перемены нужно увидеть.

Где: Амурский областной театр драмы

Когда: 13 марта в 18.00

Сколько стоит: 350-600 рублей

Сколько длится: 3 часа

«Рыцарские страсти»

В сюжете этой комедии плаща и шпаги (12+) легко разглядеть, что автор черпал вдохновение в «Ромео и Джульетте». В центре происходящего - две семьи, чьи предки поссорились четыре века назад. Конечно, девушка и юноша из противоборствующих семей влюбляются друг в друга. Родственники вроде бы сопротивляются этому союзу, а вроде бы - решают дать молодым людям шанс. Но смогут ли влюбленные им воспользоваться?

Где: Амурский областной театр драмы

Когда: 14 марта в 18.00

Сколько стоит: 350-600 рублей

Сколько длится: 2 часа 15 минут

«Кошкин дом»

Представление (0+) по мотивам пьесы Самуила Маршака расскажет о Кошке, в чьем богатом доме случился пожар. Бедняга осталась без крыши над головой и вынуждена просить помощи. Оказать ее соглашаются только бедные племянники, которым сама она отказывала даже в куске хлеба.

Где: Амурский областной театр кукол

Когда: 13 марта в 15.00, 13 и 14 марта в 11.00

Сколько стоит: 330 рублей

Сколько длится: 1 час

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Масленица во дворе

Небольшие праздники пройдут в разных районах Благовещенска

Пусть масштабных масленичных гуляний на площади Ленина в этом году не будет, это не повод отказываться от праздника. Небольшие развлекательные программы запланированы во дворах и парках Благовещенска в ближайшие выходные.

В субботу, 13 марта, в 11.00 состоится концертная программа во дворах в районе спичечной фабрики. В 12.30 пройдет праздник в парке «Зеленый» в районе медколледжа, в 13.30 - на площадке в районе сплавной конторы, в 15.00 и 16.00 - во дворах на КПП. Все эти концерты организует отделение Городского Дома культуры села Садовое, проводиться они будут с соблюдением противоэпидемических требований. Возрастное ограничение для каждого концерта одинаковое - 6+.

Помимо этого, творческие коллективы ДК села Садовое проведут праздник «Широкая Масленица» (0+) на площадке перед собственным зданием на улице Садовой, 1. Творческая программа для жителей села запланирована на 14.00 в воскресенье, 14 марта. Также в воскресенье в 14.00 зиму будут провожать в парке Дружбы. Здесь за развлекательную программу «Масленица» (0+) отвечает Общественно-культурный центр.

Театрализованное мероприятие «Широкая Масленица» (6+) запланировано и в доме И. А. Саяпина. Оно пройдет 14 марта дважды - в 13.00 и в 15.00. Стоимость билета составит 250 рублей, необходимо предварительно записаться по телефону 52-43-48.

Если же вы по каким-то причинам не можете присутствовать ни на одном из этих праздников, то можно посмотреть театрализованную программу от Городского Дома культуры (0+) в режиме онлайн. В видео на YouTube-канале ГДК можно увидеть выступления творческих коллективов и даже традиционное сжигание чучела.