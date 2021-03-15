Коронавирус в Приамурье, последние новости на 15 марта 2021: В регионе сохраняется тенденция к снижению заболеваемости

Мытьё рук и ношение масок остаются необходимой мерой. Фото: pixabay.com

В грядущем месяце можно будет отмечать год с тех пор, как коронавирус пришёл в Амурскую область – в апреле в регионе был зарегистрирован первый привозной случай. С тех пор число заболевших в регионе только росло и достигло к сегодняшнему дню 21 469 человек.

Сейчас кажется, что заболеваемость в Приамурье вышла на плато. Официальные лица области прямо говорят о тенденции к снижению заболеваемости COVID-19, да и сами амурчане это видят. За прошлую неделю было зарегистрировано на 25% меньше случаев, чем неделей ранее. В некоторые дни количество новых пациентов оказывалось менее тридцати.

К примеру, 14 марта в Амурской области подтвердили 28 новых фактов заражения. У половины из них развилась пневмония, у оставшихся 50% - форма заболевания в виде ОРВИ. Темп прироста за сутки составил 0,1%.

Чтобы уровень заболеваемости продолжал снижаться, амурчанам важно продолжать соблюдать массовый режим. Об этом заявила главный санитарный врач региона Ольга Курганова на последнем оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией.

- При таком прогнозе и таком темпе роста, который сейчас, если в течение двух недель инкубационного периода сможем тенденцию сохранить, то могут появиться основания для послабления в плане культурных и зрелищных мероприятий - увеличение заполняемости залов с 50% до 75%, - добавила она.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.