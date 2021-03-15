27 новых случаев ковида выявили 15 марта в Приамурье

Легкая форма заболевания преобладает. Фото: pixabay.com

Новые случаи коронавируса выявили в Амурской области 15 марта – заразились 27 жителей региона. Большинство из них переносят недуг в форме ОРВИ.

- У 23 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (85%), у 4 – в виде пневмонии (15%), - проинформировали в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Всего же в регионе зарегистрировано уже 21 496 фактов заражения новой коронавирусной инфекцией. Для сравнения, с начала пандемии обследовали 830 856 человек в Приамурье. За последние сутки исследования на ковид провели 1 972 раза.