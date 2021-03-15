Бешеная собака укусила женщину в амурском селе

Бешенство у собаки заподозрили медики, к которым пришла укушенная женщина. Фото: управление ветеринарии по Амурской области

Бешенство выявили у бездомной собаки в селе Заречном Архаринского района. Животное успело укусить женщину, которая постоянно его подкармливала. О случае рассказали в управлении ветеринарии по Амурской области.

- Факт бешенства выявили уже после того, как в медицинскую организацию обратилась пострадавшая от укуса женщина, - рассказали в ведомстве. - Как оказалось, амурчанка постоянно подкармливала бездомную собаку, пока на прошлой неделе животное неожиданно не проявило агрессию и не бросилось на нее. Чуть позже был обнаружен труп собаки.

Именно медики, которых очень насторожил факт внезапной агрессии в сочетании с последующей гибелью собаки, настоятельно рекомендовали отправить труп на исследования в ветеринарную лабораторию. Самостоятельно это сделать женщина не догадалась. В лаборатории факт бешенства у собаки подтвердился.

— К сожалению, гуманные амурчане, которые подкармливают бездомных собак, постоянно забывают, что эти животные — одни из основных переносчиков бешенства. А бешенство смертельно опасно, в том числе и для человека. Особенно высок риск в Бурейском и Архаринском районах, в которых безнадзорные собаки могут контактировать с дикой фауной, где периодически фиксируются случаи бешенства среди волков и лисиц, — отметил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

В настоящее время в селе Заречном установлен карантин по бешенству. Специалисты управления ветеринарии области проводят все необходимые в таких случаях мероприятия.