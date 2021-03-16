Коронавирус в Приамурье, последние новости на 16 марта 2021: Белогорск и Райчихинск – в тройке лидеров по заболеваемости

Под наблюдением остаются свыше 600 амурчан, контактировавших с больными ковидом. Фото: правительство Амурской области

В Амурской области за прошлую неделю выявили 214 случаев новой коронавирусной инфекцией – на 25% меньше, чем неделей ранее. Наиболее напряжённой ситуация остаётся в столице региона, где за указанный срок заразились 80 человек. Второе и третье места по заболеваемости заняли Белогорск (23 случая) и Райчихинск (20 случаев).

Что примечательно, болеют коронавирусом преимущественно взрослые – на совершеннолетних приходится 95% от общего числа пациентов. В целом же по возрастам заразившиеся с 8 по 14 марта делятся таким образом:

♣ 30-49 лет – 26%

♣ 50-64 года – 31%

♣ старше 65 лет – 29%

♣ 18-29 лет – 9%

При этом у 68% ковид протекает в виде ОРВИ, у 31% сопровождается пневмонией, и только 1% повезло переносить болезнь без симптомов. Эта статистика также касается только тех пациентов, которые заразились за прошедшую неделю.

Помимо 214 заразившихся, есть ещё амурчане, которые контактировали с больными. Таких 625 человек, все они находятся под медицинским наблюдением.

КОНКРЕТНО

Где заразились за неделю?*

- г. Благовещенск – 80 случаев;

- г. Белогорск – 23 случая;

- г. Райчихинск – 20 случаев;

- г. Зея – 12 случаев;

- г. Свободный – 9 случаев;

- г. Тында – 9 случаев;

- г. Шимановск – 9 случаев;

- Архаринский район – 8 случаев;

- Благовещенский район – 6 случаев;

- Белогорский район – 5 случаев;

- Бурейский район – 4 случая;

- Завитинский район – 4 случая;

- Зейский район – 4 случая;

- Константиновский район – 3 случая;

- Ивановский район – 3 случая;

- Магдагачинский район – 3 случая;

- Мазановский район – 2 случая;

- Михайловский район – 2 случая;

- Октябрьский район – 2 случая;

- Свободненский район – 2 случая;

- Серышевский район – 1 случай;

- Сковородинский район – 1 случай;

- Селемджинский район – 1 случай;

- Ромненский район – 1 случай.

*С 8 по 14 марта 2021 года