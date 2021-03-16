Коронавирус в Приамурье, последние новости на 16 марта 2021: Белогорск и Райчихинск – в тройке лидеров по заболеваемости

Под наблюдением остаются свыше 600 амурчан, контактировавших с больными ковидом. Фото: правительство Амурской области
В Амурской области за прошлую неделю выявили 214 случаев новой коронавирусной инфекцией – на 25% меньше, чем неделей ранее. Наиболее напряжённой ситуация остаётся в столице региона, где за указанный срок заразились 80 человек. Второе и третье места по заболеваемости заняли Белогорск (23 случая) и Райчихинск (20 случаев).
Что примечательно, болеют коронавирусом преимущественно взрослые – на совершеннолетних приходится 95% от общего числа пациентов. В целом же по возрастам заразившиеся с 8 по 14 марта делятся таким образом:
♣ 30-49 лет – 26%
♣ 50-64 года – 31%
♣ старше 65 лет – 29%
♣ 18-29 лет – 9%
При этом у 68% ковид протекает в виде ОРВИ, у 31% сопровождается пневмонией, и только 1% повезло переносить болезнь без симптомов. Эта статистика также касается только тех пациентов, которые заразились за прошедшую неделю.
Помимо 214 заразившихся, есть ещё амурчане, которые контактировали с больными. Таких 625 человек, все они находятся под медицинским наблюдением.
КОНКРЕТНО
Где заразились за неделю?*
- г. Благовещенск – 80 случаев;
- г. Белогорск – 23 случая;
- г. Райчихинск – 20 случаев;
- г. Зея – 12 случаев;
- г. Свободный – 9 случаев;
- г. Тында – 9 случаев;
- г. Шимановск – 9 случаев;
- Архаринский район – 8 случаев;
- Благовещенский район – 6 случаев;
- Белогорский район – 5 случаев;
- Бурейский район – 4 случая;
- Завитинский район – 4 случая;
- Зейский район – 4 случая;
- Константиновский район – 3 случая;
- Ивановский район – 3 случая;
- Магдагачинский район – 3 случая;
- Мазановский район – 2 случая;
- Михайловский район – 2 случая;
- Октябрьский район – 2 случая;
- Свободненский район – 2 случая;
- Серышевский район – 1 случай;
- Сковородинский район – 1 случай;
- Селемджинский район – 1 случай;
- Ромненский район – 1 случай.
*С 8 по 14 марта 2021 года