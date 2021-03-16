Отпуск - 2021: меняем Таиланд на Россию

Москва тоже пользуется популярностью. Фото: mos.ru

Наступила весна, а значит, приближается пора отпусков. Несмотря на коронавирус, амурчане не желают оставаться дома - людей тянет в путешествия. Куда именно хотят поехать жители области и как обстоят дела на рынке туризма, выясняла «Комсомолка».

Новые горизонты

COVID-19 сильно ударил по туристической сфере: закрытие границ, ограничение передвижений, финансовые проблемы, страх заразиться - все это способствовало уменьшению потока туристов. Многие турагенты приостанавливали работу или вовсе закрывались.

Однако, признаются туроператоры, пандемия стала хорошим уроком и отличным стимулом постигать новые горизонты - например, внутренний туризм. Россияне открыли для себя, что интересный отпуск можно провести не только в Европе, а к морю не обязательно ехать в экзотический Таиланд.

- Сейчас мы постепенно приводим себя в форму, стараемся предлагать новые маршруты, - рассказали специалисты одной из благовещенских турфирм. - Люди, как и раньше, интересуются Санкт-Петербургом, Москвой, Сочи. Достаточно популярным остается тур по Золотому кольцу. Также амурчане проявляют интерес к отдыху в Крыму.

Мы решили узнать впечатления амурчан, которые путешествовали по этим направлениям и могут посоветовать что-то тем, кому поездки в эти города и регионы только предстоят.

Разнообразие Москвы

Благовещенка Ольга бывала в Москве не один раз, и впечатления от столицы у нее остались двоякими. Во многом виноваты размеры города и, как ни парадоксально, разнообразие интересных мест.

- В Москве очень много мест, куда хочется сходить, и обойти их все за одну поездку попросту нереально. В результате приходится мучиться, выбирать, отказываться от чего-то и очень много сожалеть, - объясняет свои эмоции Ольга. - Также существенным минусом оказались расстояния: между разными концами города не полчаса, а часы езды на общественном транспорте. Поэтому много времени надо уделять планированию.

Кроме того, девушку разочаровали главные московские достопримечательности - Красная площадь, собор Василия Блаженного, да и весь центр города. Здесь сказались завышенные ожидания:

- Эти места оказались далеко не такими красивыми и интересными, как я думала, поэтому я испытала разочарование. Гораздо привлекательнее для меня оказались парки, на которые я вообще не возлагала надежд. Даже зимой было очень здорово погулять по Царицыно и парку «Кузьминки-Люблино». В первом красивая архитектура, во втором - природа и животные.

Что касается жилья, то Ольга остановила свой выбор на хостелах.

- В последний раз я жила в небольшом двухместном номере примерно за 1400 рублей с человека, это сумма за одну ночь. Можно поселиться дешевле, если жить в одном номере с незнакомыми людьми, или выбрать капсульный отель, но мне эти варианты показались слишком некомфортными, - признается благовещенка.

Культура Петербурга

В культурной столице побывала жительница Благовещенска Мария. Впечатления от отдыха в Питере остались исключительно положительными, с восторгом отзывается она.

- Город интересный, красивый, полный развлечений. Плюс я встретилась со многими замечательными людьми! - вспоминает девушка. - Отдыхала я там чуть больше двух недель. Жила у родственников, поэтому сэкономила на жилье и дороге. Зато не экономила на отдыхе.

А заняться в Санкт-Петербурге есть чем! Можно круглыми сутками гулять по городу, чередовать культурно-образовательный отдых с нестандартно-молодежным. Есть и свои нюансы: например, билеты на классические туристические развлечения вроде катания по каналам лучше покупать не у зазывал, а в проверенных кассах. А еще благовещенская путешественница советует не зацикливаться на самых популярных местах.

- В Питере есть множество маленьких, интересных и необычных музеев, - вспоминает она. - Очень интересно организованы прогулки по крышам, красивым парадным. Во втором случае даже необязательно на экскурсии записываться, можно просто в интернете поискать адреса. Питер, в принципе, такой город, что можно просто гулять по улицам и любоваться.

Не слишком воодушевила благовещенку разве что длительная дорога. До Москвы на самолете добираться долго и не очень комфортно, отмечает Мария, зато ехать на «Сапсане» до Питера ровно наоборот - быстро и удобно.

Удовольствия Сочи

Благовещенка Татьяна выбрала для себя море и пляж в Сочи. Эмоции после поездки переполняли всю семью, минусов никто не заметил.

- Сложно передать словами наши впечатления, - признается Татьяна. - Отдых приятный, солнечный, очень расслабленный. К тому же не слишком дорогой, если не ездить на многочисленные экскурсии.

Экскурсии в Сочи не из дешевых, так что рекомендуется заранее подготовить отдельную сумму на эти цели. Зато, потратившись, путешественники точно не пожалеют, ведь в Сочи и пригороде есть немало любопытных уголков. Отдых, рассказывает Татьяна, самый разнообразный - пещеры, аквапарки, музеи, поющие фонтаны. А главное - море и шашлык на любой вкус. Кроме того, отсюда можно запросто доехать до Абхазии, которая славится природой, фруктами и медом.

А если вы достаточно смелы и хорошо ориентируетесь по всевозможным путеводителям, то посмотреть достопримечательности можно и самостоятельно, не прибегая к помощи гидов.

Загар из Крыма

Благовещенка Виктория отдыхала с семьей в Крыму дважды, и оба раза осталась довольна. Жили в гостевых домах - самый оптимальный вариант проживания по соотношению «цена - качество». Подбирали жилье через интернет, бронировали заранее.

- Погода в сезон практически всегда идеальна. Оттуда вы наверняка вернетесь с хорошим загаром даже за 10 дней, хотя этого времени для данного места будет мало, - с улыбкой вспоминает Виктория. - Достопримечательностей очень много, на каждом углу экскурсионные бюро - можно взять прайс и программу сразу по приезде и ознакомиться со всеми интересными местами, выбрать именно те, что хотите посетить.

Безусловные плюсы Крыма - красивая природа, теплое море, свежие фрукты, потрясающие пляжи.

- Если вы едете туда, чтобы искать минусы, вы их обязательно найдете, - предупреждает благовещенка. - Если вы привередливый турист, то вам лучше искать что-то приближенное к европейским стандартам, и это не в Крыму. Всем остальным это место точно западет в душу.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Поторопитесь с билетами»

Ирина Бережнова, ведущий специалист туристического агентства:

- Постепенно туристический рынок приходит в себя. Дальневосточники, конечно, очень ждут возможности уехать в Азию, но, увы, это пока невозможно. Однако отдых никто не отменял. Азиатские страны с успехом могут заменить Сочи или Крым.

Для желающих все же вырваться за границу есть возможность поехать в Турцию. Также из экзотических направлений на данный момент мы можем предложить Занзибар, но у амурчан он не слишком востребован, а Мальдивы и Эмираты всегда были достаточно дорогими для среднестатистических отдыхающих. Есть шанс, что в апреле для нас откроют Кипр, а летом - Болгарию и Черногорию.

В прошлом году были востребованы экскурсионные туры в Москву и Санкт-Петербург. Сейчас набирает популярность отдых с лечением в санаториях по постковидным программам.

Что касается цен, то пока в наличии льготные билеты для пенсионеров от 55 лет и молодежи до 23 лет, а также для дальневосточников с местной пропиской до Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и Крыма. Рекомендуем определиться с билетами заранее.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Москва

Цены на авиабилеты (в обе стороны): от 24 000 руб.

Нюансы: город большой, поэтому планы лучше составлять заранее. Для каждого дня стоит выбирать конкретный район, иначе можно провести больше времени в дороге, чем в интересных местах.

Достопримечательности: Государственный музей В. В. Маяковского, музей фабрики «Красный Октябрь», «Альпака-парк».

Санкт-Петербург

Цены на авиабилеты (в обе стороны): от 26 000 руб.

Нюансы: неожиданно холодная даже летом погода может испортить абсолютно все туристические планы.

Достопримечательности: петербургские крыши, Анненкирхе, особняки Каменного острова.

Сочи

Цены на авиабилеты (в обе стороны): от 32 000 руб.

Нюансы: не стоит загорать днем и купаться, когда сильные волны.

Достопримечательности: заброшенная дача полковника Квитко, дольмены в Красной Поляне, обезьяний питомник.

Крым

Цены на авиабилеты (в обе стороны): от 35 000 руб.

Нюансы: дорога до Крыма утомительна для не привыкших к таким расстояниям. Жилье лучше искать заранее, так как в сезон спрос очень большой.

Достопримечательности: дом-музей Чехова, Ливадийский, Алупкинский и Массандровский дворцы, Поляна сказок, античное городище Беляус.