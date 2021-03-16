Садовые маршруты заработают с 1 мая в Благовещенске

Также добраться на дачу можно будет на регулярных автобусах. Фото: admblag.ru

С 1 мая в Благовещенске начнут работу специальные садовые маршруты. На них будет действовать льготный тариф – депутаты Благовещенской городской думы на заседании комитета по социальным вопросам поддержали эту идею. Тем не менее, окончательное решение будет принято только 25 марта.

Добраться до садовых и дачных участков благовещенцы смогут на специальных автобусах №№ 16с, 18с, 40с, 41с, 46с, а также при помощи регулярных маршрутов №№ 1, 8, 13, 15, 19, 23, 26. После утверждения решения в этих автобусах будут действовать льготные проездные билеты.

Как пояснил начальник городского отдела по организации транспортного обслуживания населения Юрий Грязнов, стоимость льготного проездного билета составит 350 рублей, цена не меняется уже 6 лет. Воспользоваться мерой поддержки смогут члены многодетных семей и пенсионеры, не имеющие льгот на проезд в пассажирском автотранспорте, установленных федеральными и областными законами. Выпадающие доходы перевозчикам компенсируют из городского бюджета.

В 2020 году с 1 мая по 25 октября в Благовещенске было реализовано более 800 льготных проездных билетов. Ожидается, что в этом году мерой поддержки воспользуются около 1000 садоводов.