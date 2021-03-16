120 тонн бобов похитили у фермера в Амурской области

Ущерб составил свыше 4,5 млн рублей. Фото: pexels.com

Необычное преступление совершено в Архаринском районе. Местный фермер обвиняет стража правопорядка в том, что он вместе с сотрудниками частного охранного предприятия открыто украл 119 тонн соевых бобов на сумму более 4,5 млн рублей.

Как сообщает источник «Комсомольской правды», 9 февраля 2021 года из УМВД России по Амурской области в Следственный комитет был направлен материал для проверки и принятия законного решения по заявлению жителя Архаринского района 1982 года рождения. Проверка проводилась в отношении начальника отделения по розыску преступников, лиц без вести пропавших и установлению личности неопознанных трупов отдела уголовного розыска одного из отделений МВД в Приамурье.

Как следует из заявления, майор полиции 1985 года рождения совместно с несколькими неустановленными работниками частного охранного предприятия, прибыли на земельный участок, расположенный в Архаринском районе, где пострадавший фермер занимался выращиванием сои. Незваные гости потребовали передать им сою, а затем открыто похитили 119 тонн соевых бобов, причинив амурскому аграрию ущерб на сумму свыше 4,5 млн рублей, заявил сам фермер.

По данным источника «КП», проверку проводили сотрудники ОРЧ СБ УМВД России по Амурской области.