Коронавирус в Приамурье, последние новости на 17 марта 2021: Новые смерти от COVID-19 зарегистрированы в регионе

Борьба с пандемией продолжается без малого год. Фото: Unsplash

В Амурской области продолжает расти число летальных исходов, которые влечёт за собой заболевание новой коронавирусной инфекцией. Накануне, 16 марта, в регионе скончались три человека, ещё одним днём ранее умерли два пациента.

Общее число умерших от ковида в Приамурье достигло 206 человек. При этом в регионе выявлено 21 525 фактов заражения, из которых 20 180 завершились выздоровлением.

Параллельно в Амурской области продолжается вакцинация, в регионе уже готовы прививать студентов ссузов и вузов. Об этом рассказала глава министерства здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

- Исходя из групп приоритетов, прививки поставили 31 587 лиц, относящихся к группе приоритета 1-го уровня, 6 617 лиц приоритета 2-го уровня и 2 007 амурчан, относящихся к группе приоритета 3-го уровня, - поделилась статистикой министр.

Напомним, к первому уровню относятся медики, соцработники и амурчане, работающие в местах с высокой проходимостью (например, водители автобусов и специалисты МФЦ), ко второму – основное население региона, к третьему – молодёжь и студенты.

Всего в Приамурье поступило уже 48 360 доз вакцины. Первую прививку «ГамКовидВаком» поставил 42 691 амурчанин, вторую – 27 486.