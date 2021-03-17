Не в парке, не на набережной - где гулять с собакой?

Без специализированных мест хозяева гуляют с питомцами, где придется Фото: Из архива KP.RU

Ежегодно благовещенцы жалуются на неправильный выгул собак. Жителей областной столицы не устраивает соседство с четвероногими на детских площадках и в парках, а также появление собак на газонах. В ответ на это собачники задают закономерный вопрос: а где же тогда гулять?

Запреты не помогут?

В сентябре прошлого года амурские парламентарии предложили внести в закон изменения, чтобы муниципалитеты могли устанавливать территории, на которых запрещено выгуливать собак. Если такая инициатива будет одобрена, собачников может ждать административная ответственность за выгул питомцев в неположенных местах.

- Мы постоянно говорим: нельзя курить, распивать спиртные напитки в неустановленных местах. Почему у нас с собаками везде можно? Нам надо, чтобы у нас спокойно гуляли дети и взрослые. Чаще всего мы видим, что выходят собаки на улицу и тут же делают свои дела, в том числе и на придомовой территории. Такого быть не должно, - объяснила председатель комитета вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

Предложение возмутило собачников. Владельцы собак заявили, что люди мусорят куда больше домашних животных, и мусор этот способен действительно навредить природе.

- Нормальные и ответственные хозяева убирают за своими собаками, - заявил Николай, владелец двух овчарок. - Более того, я считаю справедливым назначить административную ответственность за то, что человек этого не делает. Но запрещать где-то гулять? В парках нельзя, в скверах нельзя, во дворах нельзя, на газонах нельзя… А где можно?

Появился и другой вопрос: что такое «выгул»? Бывают ситуации, отмечают собачники, когда человек с питомцем буквально вынужден пройти через парк, при этом собака там не делает «свои дела». Как расценивать подобные случаи, неясно.

- Вспомните парк Дружбы, - приводит пример другая владелица четвероногого друга, Тамара. - Чтобы от остановки пройти к жилым домам, нужно либо пройти через парк между двух прудов, либо огибать весь парк по обочине, которая даже не оборудована тротуаром, то есть попасть под машину там - раз плюнуть.

К тому же такие меры не помогут избавиться от продуктов жизнедеятельности собак. Ведь проблема бездомных животных не исчезнет, они всё равно будут заходить на территории парков, школ и других общественных мест, а убирать за ними точно никто не будет.

Есть и другая проблема, которая может возникнуть, если вытеснить собачников на окраины города.

- Все мы хотим, чтобы собаки в городе были спокойными и уравновешенными, - отмечает Карина, благовещенский кинолог. - Запрет гулять в общественных местах принесёт больше вреда, чем пользы, ведь любую собаку, чтобы она вела себя «прилично», нужно социализировать. Люди со щенками, наоборот, должны ходить туда, где большое скопление людей, где есть дети, велосипедисты и всё прочее. Так собака привыкает к обществу и в дальнейшем не «агрессирует» и не пугается.

Площадкам - быть

Тем временем администрация Благовещенска прислушалась к многочисленным просьбам собачников и решила создать в городе площадку для выгула и дрессировки.

Как отметил глава Благовещенска Олег Имамеев, в центральной части города нет возможности выделить подходящую территорию. При создании площадки должны соблюдаться определённые правила, например расстояние от жилых домов. Поэтому все восемь участков расположены в микрорайоне.

В частности, предложены такие участки: один - напротив дома № 7 на улице Василенко; три участка напротив домов № 24, 32 и 47 на улице Студенческой; территория вдоль проезда и участок зеленой зоны напротив дома № 3 на Игнатьевском шоссе, зона у автозаправочной станции вдоль Игнатьевского шоссе и участок напротив домов № 14/14 и 14/12 там же. Все территории у собачников очень востребованы.

Собачники уже могут проголосовать за одну из этих территорий, ссылку на голосование можно найти на сайте администрации.

Однако недовольные решением мэрии всё равно остались. Жители центра города не понимают, куда деваться им. Ездить в микрорайон, особенно с крупной собакой, неудобно. А в городе подобного пространства пока не предвидится.

- В отличие от микрорайона, где есть большие пустые пространства, пустыри и газоны, в городе мы не имеем по сути ничего, - возмущаются собачники центра. - Пара скверов и набережная, где достаточно возмущённых мамочек, вот что есть в городе. И куда деваться нам? В микрорайон ездить будут только те, у кого есть машина. А таскать каждый день на автобусе какого-нибудь добермана в микрорайон, а потом обратно - кому оно надо…