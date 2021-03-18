Коронавирус в Приамурье, последние новости на 18 марта 2021: Смертность от ковида растет в Амурской области

Врачи продолжают упорно работать, чтобы одолеть пандемию. Фото: правительство Амурской области

В Амурской области по последним данным на утро 18 марта 2021 года выявлено 21 556 случаев новой коронавирусной инфекции. Статистика продолжает расти – так, за последние сутки в регионе вирус подхватил 31 человек.

Подробную статистику приводит портал стопкоронавирус.рф. Согласно ему, из 21 556 заболевших в области выздоровели 20 215 человек, из них 35 – накануне, 17 марта.

Однако есть и печальные цифры: смертность от COVID-19 продолжает расти. За прошлые сутки скончались два пациента, с начала пандемии – 208 амурчан.

«Комсомольская правда – Благовещенск» продолжит следить за ситуацией.