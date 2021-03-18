В соцсетях распространяют сообщение об изнасиловании ребенка в Благовещенске

Откуда появилось данное сообщение, возле какой школы произошло преступление и произошло ли – неизвестно. Фото: pexels.com

В мессенджерах и различных чатах жители Благовещенска начали распространять предупреждение – якобы возле одной из школ города изнасиловали ребёнка, и в связи с этим родителям стоит быть внимательнее.

– Большая просьба, у кого есть дети, особенно те, что самостоятельно куда-то ходят, не отпускайте их одних. Сегодня возле школы днем изнасиловали мальчика. Берегите своих детей, – сообщил анонимный автор.

Откуда появилось данное сообщение, возле какой школы произошло преступление и произошло ли – неизвестно. Мы попытались узнать, является ли эта информация достоверной или кто-то придумал очередную «страшилку».

В следственном комитете Амурской области информацию не подтвердили, но и не опровергли. Специалисты в целом отказались давать какие-либо комментарии по данному случаю.

Больше никаких подробностей о происшествии неизвестно. Мы продолжим следить за ситуацией.