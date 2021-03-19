Афиша на выходные: Филармония приглашает благовещенцев

Молодые и талантливые танцоры шоу-балета «Максимум» выступят в ближайшие выходные с сольным концертом (6+). Фото: Амурская областная филармония

После долгого перерыва амурские коллективы возвращаются на сцену. Скучать больше не придется, ведь теперь каждую неделю амурчан будут ждать любимые спектакли, танцевальные выступления или вокальные эксперименты. Расскажем, что приготовила на этот раз Амурская областная филармония.

Все по «Максимуму»

Молодые и талантливые танцоры шоу-балета «Максимум» выступят в ближайшие выходные с сольным концертом (6+). Билеты на представление, которое состоится 21 марта в 15.00, уже почти раскупили, но не отчаивайтесь - концерт проведут дважды. Второе выступление состоится 22 марта в 18.30.

- Живые эмоции и чувства! Новые номера и приятные открытия! Язык танца и музыки! Они отдадут свою энергию зрителю и поделятся самым сокровенным и значимым, - анонсируют концерт в инстаграм-аккаунте Амурской областной филармонии.

Помимо участников шоу-балета «Максимум», во время представления выступят солисты Амурской областной филармонии Сергей Терехов и Ксения Атакова. Так что концерт станет усладой не только для взгляда, но и для слуха. Если заинтересовались, то поспешите приобрести билеты. Это можно сделать как онлайн, так и в кассах.

«Огни Буэнос-Айреса»

На прошедшей неделе, 11 марта, мировое музыкальное сообщество отпраздновало 100-летие со дня рождения аргентинского композитора Астора Пьяццолы. Он знаменит тем, что вынес танго на концертную сцену и придумал свой жанр - танго-nuevo. Что это за жанр, могут узнать и амурчане. Музыка Астора Пьяццолы прозвучит на концерте «Огни Буэнос-Айреса» (6+), который состоится 23 марта в 18.30.

Легендарную музыку исполнят музыканты и вокалистка из Хабаровска. Слушатели насладятся самыми известными произведениями композитора - Libertango, Oblivion, Adios Nonino. Услышат они и малоизвестные композиции, которые удивят даже знатоков танго. Билеты еще имеются в продаже.

Амурская областная филармония

г. Благовещенск, ул. Пионерская, 1

Телефон кассы - 8 (4162) 999-007

amurphil.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ

Побывать на стройплощадках смогут гости «Ярмарки жилья»

Экскурсии к строящимся жилым домам - неотъемлемая часть мероприятия

Традиционная «Ярмарка жилья» (0+) состоится в Благовещенске 27 марта с 10.00 до 16.00. Одно из самых долгожданных мероприятий ярмарки - экскурсии к строящимся жилым домам, где можно вживую увидеть планировки квартир и оценить качество строительства.

Добираться до стройплощадок самостоятельно гостям «Ярмарки жилья» не придется. По маршрутам их развезут комфортабельные автобусы, которые будут отходить от Общественно-культурного центра. Именно там пройдет мероприятие, которое соберет более 30 участников - банков, агентств недвижимости, застройщиков, экспертов различных ведомств.

Маршруты экскурсий уже известны. Амурчан отвезут по адресам:

♦ ул. Политехническая, 1 (Краснофлотская, 77/1)

♦ пересечение улиц Шевченко и Ломоносова (ЖК «Ломоносов»)

♦ пересечение улиц Воронкова и Василенко (микрорайон Тепличный)

Отмечается, что все мероприятия «Ярмарки жилья» будут проводиться с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.