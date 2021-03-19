27 новых случаев ковида зарегистрировали в Приамурье

У 11 больных коронавирус протекает в виде ОРВИ. Фото:

За сутки в Амурской области коронавирус нашли менее чем у 30 человек – управление Роспотребнадзора по региону сообщает о 27 новых фактах заражения.

У большинства новых пациентов – тяжёлая форма болезни, сопровождающаяся пневмонией. Так ковид переносят 15 человек (56% от общего числа пациентов за сутки). Ещё у 11 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у одного – бессимптомно.

Общее число фактов заражения в области – 21 613. Обследованы 840 052 человека, за последние сутки – 2 972.