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Коронавирус Covid-1921 марта 2021 8:40

На уровне прошлого лета: 24 новых случая коронавируса подтвердили в Приамурье

У большинства - легка форма болезни
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)

Означает ли снижение заболеваемости новые послабления в антиковидном режиме? Фото: pixabay.com

В Амурской области выявили 24 новых факта заражения коронавирусной инфекцией. Это самое низкое число случаев за сутки, зарегистрированная с начала 2021 года. Ранее подобный уровень заболеваемости фиксировался летом-2020.

Состояние новых пациентов разнится: у 15 заболевание протекает в виде ОРВИ, у 1 - бессимптомно, у 8 - с пневмонией. Такую статистику приводит управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Общее число фактов заражения ковидом, таким образом, достигло 21 663. Для сравнения, с начала пандемии на наличие заболевания проверили 843 162 человека в области, из них 1 572 обследовали за сутки.

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