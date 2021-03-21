На уровне прошлого лета: 24 новых случая коронавируса подтвердили в Приамурье

Означает ли снижение заболеваемости новые послабления в антиковидном режиме? Фото: pixabay.com

В Амурской области выявили 24 новых факта заражения коронавирусной инфекцией. Это самое низкое число случаев за сутки, зарегистрированная с начала 2021 года. Ранее подобный уровень заболеваемости фиксировался летом-2020.

Состояние новых пациентов разнится: у 15 заболевание протекает в виде ОРВИ, у 1 - бессимптомно, у 8 - с пневмонией. Такую статистику приводит управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Общее число фактов заражения ковидом, таким образом, достигло 21 663. Для сравнения, с начала пандемии на наличие заболевания проверили 843 162 человека в области, из них 1 572 обследовали за сутки.