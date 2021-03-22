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Коронавирус Covid-1922 марта 2021 4:25

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 22 марта 2021: Семь смертей от ковида зарегистрировали за выходные

Смертность растет, заболеваемость – падает
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Врачи продолжают трудиться на коронавирусной передовой. Фото: минздрав Амурской области

В Амурской области продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. Борьбе вроде бы успешная – накануне было зафиксировано рекордно низкое для 2021 года число случаев, выявленных за сутки. Однако пока заболеваемость идет на спад, смертность продолжает расти.

Так, 21 марта в Приамурье от коронавируса скончались три человека, 20 марта – четверо амурчан. Новые летальные исходы фиксируются ежедневно, начиная с 15 марта. Общее их число достигло 220 смертей.

Вместе с тем, с начала пандемии в области заразились 21 633 человека, выздоровели – 20 361. Из них за последние сутки вирус подхватили 24 пациента, а поправились – 38. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

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