Коронавирус в Приамурье, последние новости на 22 марта 2021: Семь смертей от ковида зарегистрировали за выходные

Врачи продолжают трудиться на коронавирусной передовой. Фото: минздрав Амурской области

В Амурской области продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. Борьбе вроде бы успешная – накануне было зафиксировано рекордно низкое для 2021 года число случаев, выявленных за сутки. Однако пока заболеваемость идет на спад, смертность продолжает расти.

Так, 21 марта в Приамурье от коронавируса скончались три человека, 20 марта – четверо амурчан. Новые летальные исходы фиксируются ежедневно, начиная с 15 марта. Общее их число достигло 220 смертей.

Вместе с тем, с начала пандемии в области заразились 21 633 человека, выздоровели – 20 361. Из них за последние сутки вирус подхватили 24 пациента, а поправились – 38. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.