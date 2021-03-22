Флюорографию амурчанам бесплатно проведут на площади ОКЦ

Обследование занимает 5-7 минут Фото: Алексей ФОКИН

Бесплатное обследование на флюорографе проведут на площади ОКЦ в Благовещенске 23 и 24 марта. Мероприятие организует областной противотуберкулезный диспансер.

Обследование будет проводиться всем желающим от 15 лет и старше в передвижной флюорографической установке, которую предоставит Городская поликлиника №2. Она будет работать с 08.00 до 14.00.

- Обследование на цифровом рентген-аппарате, включая подготовку, занимает всего 5-7 минут. А значение этой диагностики трудно переоценить: результаты позволяют выявлять туберкулез и болезни легких на ранней стадии, когда симптомы заболевания еще не проявляются», – отметила главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения Амурской области, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер» Лора Тихонова.

Для проведения флюорографии при себе необходимо иметь паспорт.