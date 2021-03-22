В Благовещенске ищут девушку, убирающую мусор на улице

В социальных сетях появилось немного необычное видео. Молодая девушка убирала мусор на улице Благовещенска. Ее добрый поступок восхитил многих, в том числе и мэра города.

Видео выложили в инстаграм-паблике @blg_news. Очевидец рассказал, что девушка 16-17 лет убирает мусор в районе Тепличного. «Берите пример», – посоветовал автор подписчикам.

Горожане поддержали такой добрый поступок молодой благовещенки. Они восхитились ее трудолюбием и поблагодарили родителей за хорошее воспитание.

Некоторые пользователи Сети оказались настроены скептично. Их смутило длинное пальто девушки и распущенные волосы. Они заподозрили, что она снимает видео для соцсетей или отрабатывает какое-нибудь наказание.

Однако мэр Благовещенска Олег Имамеев все равно захотел найти девушку. Возможно – чтобы поблагодарить ее за добрый поступок лично.

– Друзья, помощь ваша нужна. Эта девушка - просто умница! Кто знает, как с ней связаться? Напишите мне в директ! – попросил Олег Гатауллович, опубликовав видео у себя в Instagram.

Пока что установить личность благовещенки не удалось.