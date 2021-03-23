Коронавирус в Приамурье, последние новости на 23 марта 2021: За неделю в регионе ковидом заразились 214 человек

Параллельно в регионе продолжается вакцинация. Фото: pixabay.com

Статистику заболеваемости за неделю с 15 по 21 марта опубликовало управление Роспотребнадзора о Амурской области - по данным ведомства, за это время заразились 214 жителей региона. Практически половина из них проживает в Благовещенске, там вирус подхватил 81 человек.

У большинства из этих пациентов - точнее, у 66% - болезнь протекает в виде ОРВИ. У 33% диагностирована пневмония, у 1% - бессимптомная форма новой коронавирусной инфекции.

При этом известно, что 95% заболевших - взрослые. Среди них на возрастную группу от 50 до 64 лет приходятся 36% больных, на возрастную группу от 65 лет и старше - 27%, от 30 до 49 лет - 23%, от 18 до 29 лет - 9%.

Между тем, сейчас в Приамурье выявлено 21 686 случаев COVID-19. Из них 20 397 завершились выздоровлением, 221 - летальными исходами. Остальные пациенты продолжают лечение. Кроме того, 551 амурчанин находится на самоизоляции из-за контакта с заражёнными.

КОНКРЕТНО

Где заразились за неделю?*

- г. Благовещенск – 81 случай;

- г. Свободный – 18 случаев;

- Константиновский район – 14 случаев;

- г. Белогорск – 12 случаев;

- Ивановский район – 12 случаев;

- г. Тында – 9 случаев;

- Серышевский район – 8 случаев;

- Тамбовский район – 8 случаев;

- Сковородинский район – 6 случаев;

- Белогорский район – 5 случаев;

- Бурейский район – 5 случаев;

- г. Райчихинск – 4 случая;

- Мазановский район – 4 случая;

- г. Шимановск – 3 случая;

- Благовещенский район – 3 случая;

- Завитинский район – 3 случая;

- Михайловский район – 3 случая;

- Тындинский район – 3 случая;

- Октябрьский район – 2 случая;

- Свободненский район – 2 случая;

- г. Зея – 1 случай;

- Магдагачинский район – 1 случай;

- Шимановский район – 1 случай.

*По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области

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