Опять 25: Новые случаи COVID-19 выявлены в Амурской области

За последние сутки обследовали 1 831 амурчанина. Фото: unsplash.com

В Амурской области 23 марта врачи выявили 25 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них протекает в легкой форме. Подробности рассказали в управлении Роспотребнадзора по Приамурью.

Так, у 68% новых пациентов (17 человек) болезнь протекает в виде ОРВИ, у 28% (семь человек) – сопровождается пневмонией, у 4% (один человек) – проходит бессимптомно.

Общее число фактов заражения с начала пандемии составляет 21 711. При этом за тот же срок в регионе обследовали уже 846 604 жителя, из них 1 831 – в последние сутки.