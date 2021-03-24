Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин прибыл в Приамурье

Он оценит ход работ по строительству в регионе масштабных объектов. Фото: government.ru

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин проведёт два дня в Амурской области.

В рамках рабочей поездки он посетит амурский космодром и будет наблюдать за пуском ракетоносителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами «OneWeb», который состоится 25 марта.

Также Марат Хаснуллин оценит ход работ по строительству в регионе масштабных объектов — международного мостового перехода через реку Амур, реконструкции автодороги Благовещенск – Свободный, международной канатной дороги, а также «Золотой мили» и моста через реку Зею в Благовещенске.

Кроме того, он проинспектирует, как в Амурской области решаются вопросы жилищного строительства, и побывает на стройплощадке одного из жилых микрорайонов Благовещенска.

Завершится рабочий визит совещанием по социально-экономическому развитию региона, которое пройдет в правительстве области.