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Коронавирус Covid-1924 марта 2021 3:40

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 24 марта 2021: Еще два амурчанина скончались от COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Амурской области на утро 24 марта 2021 года
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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По официальной информации, с начала пандемии коронавирусом заразились 21 711 человек. Фото: правительство Амурской области

В Приамурье опять возросло число летальных исходов COVID-19 – 23 марта на портале стопкоронавирус.рф сообщили о двух новых смертях.

Смертность от опасной болезни растет в регионе ежедневно с 16 марта. Всего на данный момент зарегистрировано 224 летальных исхода. При этом, по официальной информации, с начала пандемии коронавирусом заразились 21 711 человек. Накануне выявили 25 новых случаев заболевания.

Инфографика: стопкоронавирус.рф

Статистика по выздоровлению тоже растёт. Так, 23 марта в Амурской области выздоровели 28 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. А всего поправились уже 20 425 амурчан.

«Комсомольская правда – Благовещенск» продолжит следить за развитием ситуации.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Амурской области 2020: последние новости