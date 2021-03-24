Коронавирус в Приамурье, последние новости на 24 марта 2021: Еще два амурчанина скончались от COVID-19

По официальной информации, с начала пандемии коронавирусом заразились 21 711 человек. Фото: правительство Амурской области

В Приамурье опять возросло число летальных исходов COVID-19 – 23 марта на портале стопкоронавирус.рф сообщили о двух новых смертях.

Смертность от опасной болезни растет в регионе ежедневно с 16 марта. Всего на данный момент зарегистрировано 224 летальных исхода. При этом, по официальной информации, с начала пандемии коронавирусом заразились 21 711 человек. Накануне выявили 25 новых случаев заболевания.

Инфографика: стопкоронавирус.рф

Статистика по выздоровлению тоже растёт. Так, 23 марта в Амурской области выздоровели 28 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. А всего поправились уже 20 425 амурчан.

«Комсомольская правда – Благовещенск» продолжит следить за развитием ситуации.