Мэр Благовещенска нашел девушку, убиравшую мусор на улицах

Елизавета - скромная девушка, которая мечтает сделать свой город чище.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев встретился с девушкой, которая по собственной инициативе убирала мусор на улицах города. Её засняли в районе Тепличного, ролик опубликовали в соцсетях с подписью «Берите пример». Оказалось, что это девятиклассница из школы №16 Елизавета Колосенцева.

- Познакомились сегодня с Лизой. Это та самая таинственная Золушка, которая поразила многих благовещенцев, благодаря попавшему в сеть видеоролику. Не без труда, но смогли отыскать ее, - поделился новостью Олег Имамеев.

Территорию возле своего дома девушка начала убирать по примеру некоторых друзей. Во время работы её засняла женщина из соседнего офиса, которая вынесла Елизавете перчатки. Так на девушку свалилась популярность, из-за которой она оказалась сильно смущена.

- Почему она вышла убирать территорию? Да просто ее так воспитали родители. Спасибо им, - поблагодарил Олег Гатауллович. – И знаете, что еще классно в этой истории? Лиза даже слова не сказала о тех, кто мусорит, зачем это делает. Она просто хочет, чтобы в нашем городе было чисто. Поэтому и вышла одна на уборку. И самостоятельно собрала 7 мешков мусора!

Мэра поразили взрослые рассуждения Елизаветы о чистоте и порядке в городе.