Как будут работать детские лагеря после пандемии?

Лагеря будут готовы к открытию 1 июня. Фото: instagram.com/lager_gagarina/

До долгих летних каникул осталось чуть больше двух месяцев, и школьники с родителями уже задумываются о том, как можно их провести. Один из самых распространенных вариантов - покупка путевки в загородный или пришкольный лагерь. Но не все уверены, заработают ли они в связи с пандемией. «Комсомолка» решила узнать наверняка.

ДВЕРИ ОТКРОЮТСЯ

В Приамурье уже прошло заседание областной межведомственной комиссии, на которой установили предварительную дату начала оздоровительной кампании - 1 июня 2021 года. Причем, по словам зампреда регионального правительства - министра образования и науки Светланы Яковлевой, существует вероятность, что отдых будет организован в очном, а не дистанционном формате.

Однако есть ограничения. К примеру, по информации главы областного управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой, детские палаточные лагеря в этом году открыты не будут, а остальные учреждения смогут работать только при наполняемости 50 процентов. Кроме того, медицинские работники должны будут присутствовать в лагерях круглосуточно на протяжении всей смены, а всех без исключения сотрудников обязуют привиться против ковида.

За здоровьем детей также будут пристально следить. Санитарно-эпидемиологические требования предписывают дважды в сутки проверять у ребят температуру, а детей с признаками инфекционных заболеваний изолировать, пока не приедет скорая или их не заберут родители. Наконец, чтобы снизить риски, в лагерях должны закупить антисептики для обработки рук, проводить регулярную уборку, дезинфекцию, обеззараживание воздуха.

ПУТЕВКИ ПОДОРОЖАЮТ

Необходимость соблюдать санитарные требования скажется на цене, по которой амурчане смогут отправить своих детей в лагерь - как пришкольный, так и загородный.

- В связи с 50% заполняемости пришкольных и загородных лагерей стоимость путевки увеличится, в настоящее время проводятся расчеты по определению стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря, - прокомментировали в пресс-службе администрации Благовещенска.

В министерстве образования и науки Амурской области среднюю стоимость отдыха за городом уже прикинули:

- Учитывая соблюдение необходимых санитарных требований, стоимость путевки на три недели пребывания в загородном лагере в среднем составит 38 тысяч рублей. Это выше, чем в прошлом году, - сообщила первый заместитель министра Елена Бурдуковская.

В связи с этим в ведомстве предложили повысить компенсацию за путевки. Во-первых, среднюю стоимость путевки, предусмотренную для расчета компенсации, собираются увеличить до 30 тысяч рублей. Во-вторых, возмещать теперь будут 25% от средней стоимости путевки в лагеря, где дети находятся круглосуточно, и 75% от стоимости набора продуктов питания в организациях, где ребята находятся только днем.

ПОДГОТОВКА ИДЕТ

Руководители детских лагерей в Приамурье практически не сомневаются - в этом году им разрешат распахнуть двери. Так что в оздоровительных учреждениях вовсю готовятся к сезону.

- В настоящее время в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании в Благовещенске ведется работа по получению санитарно-эпидемиологических заключений, - рассказали в благовещенской мэрии. - В управление Роспотребнадзора по Амурской области подана информация о сроках проведения летней оздоровительной кампании - 2021, о количестве смен в летних оздоровительных лагерях. Также в управление поданы документы на получение санитарно-эпидемиологического заключения.

Кроме того, как уточнили в мэрии, все учреждения отдыха и оздоровления заключили договоры на дезинфекционные мероприятия, а также на проведение медицинских осмотров. Также запланированы даты проведения гигиенического обучения сотрудников.

- Лагеря в этом году стопроцентно будут работать, поэтому родители могут не переживать и отправлять своих детей на летний отдых, - уточнила директор одного из амурских лагерей Надежда Багрова. - Смен у нас в этом году три, первая начинается 7 июня, а заканчиваются все смены 12 августа. Стоимость путевки - 35 тысяч рублей на 21 день.

По ее словам, чтобы попасть в лагерь, детям нужно пройти лишь привычную медкомиссию, справок об отсутствии коронавируса не требуется.

- Так как сохраняются ограничения по наполняемости лагеря, то в смену мы будем принимать всего лишь сто детей. То есть будет небольшое количество отрядов, детям будет комфортно, - добавила Надежда Ивановна. - Мы готовим сейчас территорию после зимы, потом будем готовить корпуса и бассейн. Рециркуляторы у нас всегда были, потому что они обеззараживают воздух не только от ковида, но и от других инфекционных заболеваний. Ближе к лету закупим все необходимое, получим санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора - и все, мы работаем.

Также в лагере уточнили, что присутствие на смене медработника не стало для них нововведением - такой сотрудник работал каждое лето. И это характерно не только для этой оздоровительной организации. Начальник другого амурского лагеря, Сергей Говорухин, тоже отметил, что медики у них были всегда.

- Что касается дезинфицирующих средств, то у нас, в принципе, все уже есть, рециркуляторы пока находятся на стадии закупки. Все будет организовано в соответствии с постановлением Роспотребнадзора: дезинфицирующие средства, рециркуляторы, регулярная обработка помещений и так далее, - перечислил Сергей Алексеевич. - Также изменится количество детей, которых мы примем.

Он добавил, что чувствует уверенность в том, что лагерь откроется:

- Есть уверенность или, по крайней мере, желание работать. Это больше не от нас зависит, а от вышестоящего руководства. Примут решение открывать - будем работать. Родители уже звонят, путевки бронируют.

Таким образом, шансы на открытие детских лагерей в Амурской области крайне велики. Продажи в пришкольных еще не открылись, поэтому тут остается только следить за новостями. А вот некоторые загородные лагеря продажи уже открыли, так что желающим отправить в них ребенка стоит подсуетиться. В конце концов, примут только половину от обычного количества детей, а это не так уж и много.

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Василий Орлов, губернатор Амурской области:

- В период распространения коронавирусной инфекции очень непросто организовать широкомасштабную летнюю оздоровительную кампанию и удовлетворить потребности всех детей, обеспечив при этом безопасность жизни и здоровья как воспитанников, так и работающих с ними взрослых. Мы принимаем все необходимые меры для этого, в частности из областного бюджета выделяется соответствующее финансирование,

Эпидситуация требует особого подхода к работе организаторов отдыха и оздоровления школьников. Поэтому мы решили провести весной обучающие семинары, курсы и инструктажи, направленные на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, которые будут работать с детьми на каникулах.