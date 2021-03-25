Коронавирус в Приамурье, последние новости на 25 марта 2021: Два пациента умерли, 32 – выздоровели

Одним из самых простых способов защиты от ковида по-прежнему остаются маски и дезинфекция. Фото: pexels.com

Новые данные по коронавирусу стали известны в Амурской области. Смертность и случаи выздоровления от новой коронавирусной инфекции опубликовал стопкоронавирус.рф.

По данным федерального портала, к 25 марта 2021 года в Приамурье выявили 21 737 фактов заражения COVID-19. Из них 26 случаев подтвердились днем ранее.

Инфографика: стопкоронавирус.рф

Для сравнения – с начала пандемии выздоровели уже 20 457 амурчан, скончались 226 человек. Статистика по выздоровлению и смертности от новой коронавирусной инфекции меняется ежедневно.

Так, 24 марта стало известно, что из больниц выписались 32 амурчанина. Скончались за сутки два амурских пациента с коронавирусом.