Экологическая акция «Час земли» пройдет в Благовещенске

Акция пройдет по всей стране - отключат даже подсветку Кремля в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 27 марта, в 20:30 в Благовещенске на 60 минут погаснут светильники на зданиях администрации.

Экологическая акция «Час земли» направлена на привлечение внимания к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. По поручению мэра города Олега Имамеева, в городе на 60 минут погаснет свет на зданиях муниципальных учреждений, а также будет отключена подсветка знаковых архитектурных объектов города. Благовещенск принимает участие в акции уже 10-й раз.

Кроме этого, на стадионе «Юность» пройдет экологический флешмоб. Его организует студенческая общественная организация, дружина охраны природы «Барс». Они планируют провести розыгрыш призов – спортивных бутылок и фляг, значков. Также организаторы разослали предложения в несколько кофейн города, где всем пришедшим со своей тарой сделают скидку на кофе.

- Акции «Час Земли» уже более 60 лет. В этом году мы решили провести флешмоб, в ходе которого около 60 человек с включенными фонариками на телефонах выстроятся в символ акции – «60 +». Приглашены студенты, школы и экологические организации. Это «АмурСоЭС», волонтерский корпус БГПУ, школьники и учителя, с которыми мы сотрудничаем, представители движения «РазДельный сбор» и, конечно, члены дружины охраны природы «Барс», - рассказала командир дружины охраны природы «Барс» Анастасия Кабакова