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Коронавирус Covid-1926 марта 2021 4:25

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 26 марта 2021: Три смерти от ковида зафиксировали за сутки

Ситуация с коронавирусом в Амурской области на утро 26 марта 2021 года
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Фото: pexels.com

В Амурской области продолжается распространение новой коронавирусной инфекции. К утру 26 марта 2021 году известно уже о 21 761 одном случае заражения, и их число продолжает ежедневно расти.

В частности, 25 марта выявлено 24 новых факта заболевания. Возросло и число летальных исходов – за сутки скончались три пациента. В свою очередь, выздоровели 34 амурчанина.

Статистика: стопкоронавирус.рф

Таким образом, на данный момент в регионе зафиксировано 229 летальных исходов новой коронавирусной инфекции. Выздоровел с начала пандемии 20 491 пациент.

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