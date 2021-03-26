В Приамурье туман спровоцировал многочисленные ДТП и задержку авиарейсов

Туман и гололедица сделали опасным движение по амурским дорогам. Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus/

В Амурской области из-за густого тумана случилось несколько жутких ДТП. Также ввиду непогоды в благовещенском аэропорту задержали некоторые рейсы.

Информация об авариях из разных уголков региона начала появляться в социальных сетях с самого утра, 26 марта. Так, ДТП с пострадавшими случилось около села Березовка Белогорского района.

Ещё одно жуткое происшествие случилось вблизи села Тамбовка. В районе Пятой стройки в Благовещенске в кювет вылетел автомобиль марки Toyota Vitz. Специалисты ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествий.

Также из-за неблагоприятных погодных условий в Благовещенске задержали несколько авиарейсов. К примеру, рейс из Новосибирска должен был приземлиться в Благовещенске в 6 часов утра, но был вынужден приземлиться в Хабаровске.

Перенесены вылеты самолётов из Москвы, задержан рейс во Владивосток.

Подробную информацию об авиарейсах можно узнать на официальном сайте аэропорта.