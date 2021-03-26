Афиша на выходные: Мастер-классы и лекции об искусстве в Благовещенске

Занятия по рисованию - не редкость для Благовещенска. Фото: instagram.com/vctzalbl/

Если вы давно хотели научиться рисовать, то для вас - хорошие новости. На этой неделе попробовать себя в роли живописца сможет каждый.

В субботу, 27 марта, в музее «Дом И. А. Котельникова» пройдет творческая мастерская «Букет цветов» (6+), на которой желающие смогут освоить нетрадиционную технику рисования. Урок состоится в 14.00, цена билета - 200 рублей.

Для тех, кто хочет не только отточить практические навыки, но и узнать больше о различных направлениях искусства, - лекция «Импрессионизм» (12+). Ее проведет президент Ассоциации творческих работников Амурской области, член Творческого союза художников Анна Максименко также 27 марта, в 15.00. Беседа будет идти в выставочном зале Благовещенска, цена участия - 200 рублей.

Такие работы в Доме И. А. Котельникова созают совсем не профессиональные художники. Фото: instagram.com/dom_kotelnikova/

На следующий день, 28 марта, в 14.00 в Доме И. А. Котельникова будут учить рисовать пастелью. Посетители творческой мастерской «В лучах уходящего солнца» (12+) смогут попробовать себя в создании пейзажа, заплатив за занятие 300 рублей.

А в выставочном зале в 16.00 можно будет посмотреть и обсудить документальный фильм «Клод Моне. Основатель импрессионизма» (12+). Чтобы сделать это, нужно оплатить лишь входной билет в галерею - он стоит 150 рублей.

В том числе и такие работы можно увидеть на выставке «Белые сны» (12+). Фото: instagram.com/vctzalbl/

Кроме того, все выходные в выставочном зале проходит выставка амурских художников «Белые сны» (12+). Обзорные экскурсии по ней проводятся в 11.00 и 14.00. Цена входного билета с услугами экскурсовода составляет 200 рублей.

А в муниципальной библиотеке искусств посетители смогут полюбоваться на работы учеников городской художественной школы. Они представят натюрморты, выполненные в разных техниках. Выставка «Гармония живописи» (6+) будет работать с 27 марта по 16 апреля.