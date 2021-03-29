Коронавирус в Приамурье, последние новости на 29 марта 2021: В ближайшие дни в регион поступят 15 100 доз вакцины против ковида

Последнюю партию вакцины распределили в основном по северным районам области. Фото: pexels.com

Эпидемиологическая ситуация в Амурской области стабилизируется, отметил губернатор Василий Орлов, подводя традиционные итоги недели в своём инстаграм-аккаунте. Жители региона и сами это видят: впервые с лета число случаев заражения за сутки снизилось до 21 – именно столько зарегистрировали накануне, 28 марта.

Общее число заразившихся ковидом в Приамурье, таким образом, равно 21 830, общее число выздоровевших – 20 600. К сожалению, растёт в регионе смертность: о новых летальных исходах сообщают регулярно, начиная с 15 марта. В частности, 28 марта скончались два пациента с коронавирусом.

На фоне этого особенно актуальной кажется вакцинация против новой коронавирусной инфекции. На днях область получила 3 200 доз вакцины, сейчас их распределяют по медицинским организациям – в основном, по северным районам. По информации губернатора Василия Орлова, в ближайшие дни должно поступить еще 15 100 доз.

Кроме того, власти ослабляют ограничения, связанные с пандемией. С 1 апреля, например, зрительские залы можно будет заполнять не наполовину, а на 75% - конечно, при строгом соблюдении санитарных норм. Кто знает, может, и до снятия масочного режима недалеко?