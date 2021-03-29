Календарь интересных событий 2021-го года составили в Амурской области

Скачать календарь может любой желающий. Фото: visitamur.ru

Региональный календарь интересных событий появился в Приамурье. В него вошли 80 мероприятий – крупные праздники и торжества, а также локальные события, происходящие в различных районах области и способные привлечь туда туристов.

Календарь составлен на основе информации, предоставленной администрациями муниципальных образований, организаторами, а также размещенной в открытых источниках.

- Мы постарались учесть интересы разных аудиторий и сделать календарь красивым, удобным и легким для восприятия. Это своего рода event-менеджер, который подскажет вам, где и когда будет происходить что-то интересное. В календарь вошли туристические, событийные, спортивные, деловые и другие мероприятия. Те даты, которые точно известны, мы уже обозначили. По остальным можно обратиться к нам и в любой момент уточнить информацию, - рассказала руководитель Туристско-информационного центра Амурской области Наталья Храмова.

Мероприятия в календаре размещены по сезонам. Например, в марте всех желающих приглашают в Тындинский, Зейский и Селемджинский р-ны отметить главный праздник коренных малочисленных народов севера - День оленевода и охотника. В конце мая жителей и гостей области ждет Бурейский район, где планируют провести большой музыкальный фестиваль.

Летом состоятся сразу несколько крупных мероприятий. Благовещенск отметит день города, в Приамурье пройдет международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», международный туристический форум «AMUR TRAVEL», туристический форум «ИванФест». Эвенки отметят национальный праздник «Бакалдын», Архара готовит фестиваль мёда, а Белогорск «День картошки».

Осенью Муравьевский парк приглашает на проводы журавлей, а в селе Ивановка можно будет побывать на казачьем фестивале. Порадуют любителей активного отдыха и зимние месяцы. В течение всего года в Амурской области можно покататься на собачьих упряжках, освоить новое направление - дог-трекинг и следить за событиями автомобильного спорта.

Электронная версия календаря размещена на региональном туристическом портале. Ознакомиться с ним можно по ссылке: https://visitamur.ru/poleznoe/