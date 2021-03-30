В Благовещенске с 1 апреля перекроют улицу Горького

Как изменится движение общественного транспорта? Фото: из архива «КП»

С полуночи 1 апреля до 21:00 15 апреля будет полностью перекрыто движение транспорта на участке от 50 лет Октября до Шимановского.

В рамках ремонта инженерных сетей и ливневых канализаций на участке между улицами 50 лет Октября и Шимановского с первого по пятнадцатое апреля перекроют улицу Горького.

Из-за ремонта улиц временно изменится схема движения общественного транспорта. Это касается автобусов № 3, 5, 7, 15, 19, 20

Маршрут № 3, изменённая схема движения:

– ул. Театральная – ул. Амурская – ул. Мухина – ул. Горького – далее по утвержденному маршруту;

Маршрут № 5, изменённая схема движения:

– ул. Ленина – ул. 50 лет Октября – ул. Амурская – ул. Театральная – ул. Горького – далее по утвержденному маршруту;

Маршрут № 7, изменённая схема движения:

– ул. Театральная – ул. Амурская – ул. Пионерская – ул. Ленина – далее по утвержденному маршруту;

Маршруты №№ 15, 20, изменённая схема движения (до 10.07.):

– ул. Театральная – ул. Октябрьская – ул. 50 лет Октября – (остановка м-н «Благовещенск») – ул. Амурская – ул. Пионерская – ул. Горького – ул. 50 лет Октября – ул. Октябрьская – ул. Театральная – далее по утвержденному маршруту;

Маршрут № 19 изменённая схема движения:

– ул. Театральная – ул. Амурская (остановка м-н «Товары для дома» конечная).

Движение автобусов по сезонному садовому маршруту № 40с начинается с 01.05.2021 года по изменённой схеме движения:

– ул. 50 лет Октября (остановка Красноармейская) – ул. Октябрьская – ул. Театральная – далее по утвержденному маршруту;

в обратном направлении:

– ул. Театральная – ул. Октябрьская – ул. Шимановского – ул. Красноармейская – ул. 50 лет Октября (остановка Красноармейская).

Как ранее сообщал мэр города Благовещенска, ремонт улицы Горького будет комплексным. Кроме инженерных сетей подрядчики отремонтируют проезжую часть и тротуары в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»