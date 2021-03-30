Школьники Благовещенска порезали руки после видео в соцсетях

Сообщается, что детей побудил ролик в TikTok. Фото: amur.sledcom.ru

Ученики пятого класса благовещенской школы порезали руки после просмотра видео, размещенного в социальных сетях. Такую информацию распространяют в средствах массовой информации Приамурья.

Как сообщили читатели «КП – Благовещенск», себя поранили восемь детей. Предположительно, сделали они это в школьном туалете.

Прокуратура Благовещенска инициировала проверку по этим сообщениям. Выясняются обстоятельства произошедшего, причины и условия, которые привели к данному происшествию. Также проверят эффективность мер, принимаемых руководством учебного заведения для безопасности учеников.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области также проверят эти сведения.