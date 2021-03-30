Коронавирус в Амурской области, последние новости на 30 марта 2021: За неделю заболеваемость ковидом снизилась на четверть

Новые случаи продолжают выявлять ежедневно. Фото: amurobl.ru

По данным за неделю, с 22 по 28 марта, в Приамурье зарегистрировано 175 случаев проявления новой короновирусной инфекции. Таким образом, показатель недельного уровня заболеваемости снизился на 25,4%.

Новые пациенты чаще всего переносят коронавирус в виде ОРВИ - таких 64%. Пневмонией страдают 33%. У трех процентов населения области короновирус протекает в бессимптомной форме.

При этом, 95 % заболевших - это взрослая часть населения. Из них 39% составляют люди старше 65 лет. 39 % - это люди от 30 до 49 лет. Ещё 19 % составляют жители от 50 до 64 лет. Амурчане с 18 до 30 лет составляют 8 % от числа заболевших.

Под медицинским наблюдением находится 607 человек, бывших в контакте с больными COVID-2019.

В целях недопущения возникновения новых случаев заболеваемости Управление Роспотребнодзора по Амурской области призывает горожан, придерживается санитарных норм и в случае недомогания немедленно обращаться в больницу.