Коронавирус в Приамурье, последние новости на 31 марта 2021: Три новые смерти зарегистрировали в регионе

На данный момент общее число заразившихся в Приамурье насчитывает 21 869 человек. Из них 20 651 – выздоровели. Фото: Unsplash

В Амурской области продолжают фиксировать новые случаи коронавирусной инфекции. Так, 30 марта вирус выявили у 20 жителей региона. Увеличилось и число летальных исходов – скончались три человека.

На данный момент общее число заразившихся в Приамурье насчитывает 21 869 человек. Из них 20 651 – выздоровели, 241 – не перенесли коронавируса и, к несчастью, пополнили статистику летальных исходов.

Несмотря на рост числа умерших от COVID-19, общий уровень заболеваемости явно идёт на снижение. В связи с этим все больше организаций Амурской области отказывается от дистанционной формы работы.

В частности, администрация города Благовещенска возобновила личный приём горожан. Обращаться можно по адресу: улица Ленина, 133.

Кроме того, задать вопрос специалистам мэрии можно через сайт благовещенск.рф, информационный киоск в здании администрации, специальный ящик для приёма корреспонденции. Обращения также принимаются через сайты gosuslugi.ru и mfc-amur.ru, по электронной почте info@admblag.ru и по обычной почте.