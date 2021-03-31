Соцсети не при чем: Стало известно, почему школьницы Благовещенска порезали руки

Фото: amur.sledcom.ru

Ученики пятого класса благовещенской школы порезали руки из любопытства, рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Благовещенск» в пресс-службе городской администрации.

Напомним, о том, что школьники повредили руки, стало известно 30 марта. Однако сам инцидент, по информации Следственного комитета РФ по Амурской области, произошёл накануне, 25 марта. Пятиклассницы нанесли царапины на руках с внешней стороны.

- Со слов родителей девочек, повреждения на руках получены в быту, с какими-либо суицидальными настроениями не связаны. Девочки характеризуются положительно, на учёте не состоят, заняты в учреждениях дополнительного образования, – рассказали в мэрии Благовещенска.

Известно, что родителей школьниц пригласили в школу, к работе с детьми привлекли психологов. Об этом сообщили и в Следственном комитете РФ по Амурской области.

- Следователи установили и опросили школьниц, опросили педагогический коллектив школы, лицо, распространившее эту информацию в средствах массовой информации, а также провели комплекс иных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшедшего, - рассказали в ведомстве.

По данным следователей, одна из школьниц на перемене из любопытства поцарапала руку, четыре её одноклассницы последовали этому примеру.

- Никто из опрошенных не подтвердил первичную информацию о наличии какой-либо связи происшедшего с пользованием социальными сетями, - добавили правоохранители.

Проверка продолжается.