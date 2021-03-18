Глава Приамурья: «В этом году акцент мы делаем на ремонте региональных дорог»

Но часть работ пройдет и в столице Приамурья. Фото: благовещенск.рф

В Приамурье объявлен конкурс на ремонт участка региональной автомобильной дороги «Прогресс – Бурея – Новобурейск». Он будет отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это уже третий участок региональной дороги, который будет отремонтирован в Бурейском районе в рамках дорожного нацпроекта.

На участке протяженностью 3,6 км между пгт Прогресс и пгт Бурея будет проведено фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство дорожного покрытия из смеси щебеночно-мастичного асфальтобетона. Специалисты заменят дорожные знаки, установят барьерные ограждения, обустроят автобусные остановки с павильонами, а также нанесут разметку из холодного пластика. По контракту работы должны быть завершены не позднее 15 сентября.

- Ранее в рамках национального проекта основные работы проходили в Благовещенской агломерации, в этом году акцент мы делаем на ремонте региональных дорог, - пояснил губернатор области Василий Орлов. – Новое направление этого года - это ремонт транзитных участков региональных дорог в асфальте, проходящих через населенные пункты. Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» – это не просто ремонт дорог, это комплексное создание безопасных дорожных условий для всех участников дорожного движения. В прошлом году по всем показателям уровень аварийности значительно снизился, и мы продолжим работать над тем, чтобы амурские дороги были комфортными и безопасными.

В 2021 году на региональных трассах в рамках нацпроекта работы также проведут на 4 участках автомобильной дороги «Благовещенск – Гомелевка» протяженностью более 35 км, а также более 18 км дорог, проходящих транзитом через населенные пункты.