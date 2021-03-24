Губернатор Василий Орлов: «Меры поддержки занятости в Приамурье в целом работают эффективно»

Ситуацию на рынке труда в Приамурье обсудили на заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона при участии губернатора Василия Орлова.

- Снижение числа безработных граждан регулярно фиксируется с октября 2020 года. На сегодняшний день количество безработных амурчан сократилось до минимального значения за прошедший год. На учете в службах занятости сейчас состоит порядка 8 тысяч человек, что ниже докризисного уровня на аналогичную дату прошлого года. За первые месяцы 2021 года трудоустроено около 1,9 тысяч амурчан, 1,5 тысячи из которых – на постоянную работу. Видим, что федеральные и региональные меры поддержки занятости в целом работают эффективно. Необходимо сохранить эту динамику и прилагать максимум усилий для продолжения их успешной реализации в текущему году, - отметил Василий Орлов.

Как рассказала начальник регионального управления занятости населения Елена Дуленова, на данный момент в Приамурье открытыми остаются около 44 тыс. вакансий, средняя зарплата по которым варьируется от 12,5 тыс. до 110 тыс. рублей. Больше всего в работниках нуждается строительная сфера – в ней представлено свыше 34 тыс. вакансий. Самые значительные потребности в кадрах отмечены в Свободном. Городу президентского внимания требуется около 32 тысяч специалистов.

Одна из главных задач всего комплекса мероприятий – восстановление численности занятого населения до уровня 2019 года. Для этого необходимо трудоустроить более 8 тыс. человек.

В марте текущего года правительство региона заключило соглашение с Минтрудом России, которое предполагает прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 1735 человек. Свыше 3,3 тысячи амурчан планируется трудоустроить за счет средств областного и федерального бюджетов. Для этого Фонд социального страхования будет субсидировать работодателей в течение 7 месяцев с момента трудоустройства за каждого безработного гражданина. Субсидия подразумевает три платежа в размере МРОТ, увеличенного на районные коэффициенты и страховые взносы. При этом первый платеж предпринимателям перечислят через месяц после трудоустройства сотрудника, второй - через три месяца, а третий - через шесть месяцев.

Также в этом году работодателям продолжат предоставлять субсидии за организацию временных рабочих мест в своих компаниях. Отбор таких работодателей находится в активной стадии. По словам Елены Дуленовой, на сегодняшний день от работодателей поступила 21 заявка, большая часть которых связана с работой в туриндустрии.

- Благодаря этому временные рабочие места получат порядка 680 амурчан. На эти цели из регионального бюджета будет выделено почти 30 миллионов рублей. Ожидаем, что первая группа амурчан приступит к работе уже в середине апреля, - рассказала начальник регионального управления занятости населения.

Василий Орлов поручил главам муниципалитетов области взять на личный контроль участие работодателей в общественных работах по наиболее значимым для территорий видам и объемам работ.