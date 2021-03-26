Василий Орлов обратил внимание на необходимость подойти к непростому периоду в полной готовности. Фото: amurobl.ru

Губернатор Приамурья Василий Орлов принял участие в учениях по подготовке к пожароопасному периоду и защите населённых пунктов от угрозы перехода природных пожаров, которые прошли в Ивановке Ивановского района.

В преддверии пожароопасного сезона в мероприятии приняли участие руководители всех муниципалитетов Амурской области. Василий Орлов обратил их внимание на необходимость подойти к непростому периоду в полной готовности.

В учениях также приняли участие специалисты Главного управления МЧС России по Амурской области, министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, ГАУ «Благовещенский лесхоз», ГАУ «Амурская авиабаза», пожарные г.Благовещенска и Ивановского района, спасатели поисково-спасательного отряда ГБУ «Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности» и ПСО г.Благовещенска, пожарные-спасатели специализированной пожарно-спасательной части Амурской области, работники Охотоуправления Амурской области, ГБУ «Дирекция по охране животного мира и ООПТ Амурской области» и другие специалисты.

Были оборудованы учебные места различной тематики. Своим опытом охотно делились представители муниципальных образований, специалисты министерств и ведомств Приамурья. Участникам продемонстрировали, как оборудуют вертолетную площадку, создают защитные полосы вокруг населенного пункта, проводят окашивание опасных участков.

- Подготовка к весеннему пожароопасному периоду у нас традиционно ведется еще с осени предыдущего года. И в завершение этого процесса всегда проводятся такие большие учения, где еще раз демонстрируется алгоритм действий в случае угрозы населенным пунктам. Я считаю, что сегодняшние учения проведены грамотно и четко, по утвержденному плану. Также мы обсудили с главами городов и районов проблемы, которые их беспокоят, учли их предложения в отношении каждой конкретной территории – ведь Амурская область очень разная. Говоря о готовности к пожароопасному сезону, отмечу, что мы в этом году готовы лучше, чем в предыдущем. У нас развернута достаточная группировка сил и средств, это 950 человек и 445 единиц техники. Считаю, что группировки Амурской области достаточно, чтобы справиться с угрозой, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Итогом учений стала самая зрелищная фаза, связанная с прибытием боевых расчетов разных подразделений для тушения очагов огня. По тактическому замыслу на территории Ивановского района в 4 км юго-восточнее села Ивановки зафиксирована термическая аномалия. Огонь движется в сторону населенного пункта, есть угроза его распространения на жилые дома. Были привлечены пожарно-спасательные формирования, добровольцы, специалисты лесной охраны, авиабазы. В поле недалеко от села были установлены домики, на которых были продемонстрированы действия пожарных служб по ликвидации возгорания внутри населенного пункта.

- Проводимые учения - это важный и завершающий этап в подготовке специалистов различных служб к реагированию и взаимодействию при возникновении природных пожаров и защите населенных пунктов. Главы городских округов и муниципальных районов области еще раз в комплексе повторили все вопросы проведения превентивных мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров, организации их тушения и защите населенных пунктов, - сказал Константин Рыбалко, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области по Государственной противопожарной службе.