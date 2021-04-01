Семь вопросов о качестве дорог Благовещенска - и ответы мэра на них

Дорог, подлежащих ремонту в городе достаточно. Фото: минтранс Амурской области

Мэр Благовещенска Олег Имамеев, ответил на самые популярные вопросы горожан о качестве и ремонте дорог. Самые часто задаваемые оказались вопросы о провале на дорогах, ремонт улиц Мухина и Ленина, и почему же нет путей, как в Китае.

- В своих ответах не пытался выкрутиться и понравиться. Отвечал все, как есть. Здесь, разумеется, не все ваши острые вопросы. Про грунтовые воды, ошибки в проектировании городских районов и многих других вещах рассказывал вам неоднократно, и буду делать это в дальнейшем, - написал мэр на своей странице в инстаграм.

1. Почему в советское время не было провалов на дорогах?

- Давайте смотреть на ситуацию объективно. И для начала нужно ответить на главный вопрос: «Что изменилось со времен СССР?» А изменилось многое. Во-первых, протяженность дорог, покрытых асфальтом, тогда была в несколько раз меньше, чем сейчас. Большинство дорог в Благовещенске были гравийными. Во-вторых, нагрузки на транспортную сеть несопоставимы. В советское время лишь 20 % населения ездило на автомобилях. В час пик можно было пересечь несколько кварталов в центре города и не встретить ни одного автомобиля. И сравните сами с тем, какой трафик сегодня у нас на дорогах. В-третьих, наряду с интенсивностью кратно увеличилась и масса автомобилей. Не было тогда в городе грузовиков и автопоездов с массой в 60 тонн и более. В-четвертых, коммуникации под дорогами были относительно новые.

Это факты. В СССР, так же, как и сейчас, наблюдались схожие дефекты покрытия в виде просадок. Но их действительно было немного. Потому что асфальтированных дорог в несколько раз меньше. Многократно меньше было и автомобилей, в том числе, тяжелых. Порывы подземных коммуникаций случались значительно реже. Поэтому и разрушения дорожного полотна были не так заметны.

2. Почему не можем сделать дороги как в соседнем Хэйхэ?

- Начнем с того, что далеко не все, а только 25 процентов дорог в Китае имеют хорошее покрытие. Причем основная доля выпадает на магистральные дороги, соединяющие населенные пункты. И вот они в основном, да — великолепны. Но это, как правило, платные, коммерческие дороги. Касательно городских улиц в КНР, за исключением «фасадных», у них имеются такие же проблемы и также случаются провалы дорожного полотна, в том числе в местах прохождения инженерных сетей.

Другой важный аспект – технологии. У наших соседей строительство дорог предусматривает армирование, бетонное основание и только потом устройство асфальтобетонного покрытия. В этом главный секрет «вечных дорог». К сожалению, у нас это невозможно. Причина проста — под нашими дорогами находятся инженерные сети.

3. Почему мы не можем подземные коммуникации перенести под газоны и тротуары?

- Перенести коммуникации мы не можем. Во-первых, эти работы будут исчисляться в миллиардах. Во-вторых, в стране существуют нормы СНиПа и ГОСТа, где запрещается прокладывать определенные сети рядом друг с другом, вблизи деревьев. К тому же рядом очень много частных территорий, которые не запустят к себе потенциального подрядчика. И, наконец, в-третьих, Благовещенск уже застроен таким образом, что изменить местоположение подземных артерий почти нереально. Иначе нужно фактически заново проектировать и застраивать город.

4. Почему улицу Калинина отремонтировали за один год, а на Мухина требуется два?

- Основная причина — на улице Мухина объем подземных сетей в два раза больше, чем на Калинина.

Мы с вами не раз сталкивались с ситуацией, когда подрядчик вынужден асфальтировать уже в холодный период, а самое плохое — начинаются провалы. Происходит это по большей части из-за усадки грунта в местах ремонта сетей. В теории мы можем приложить максимальные усилия, постараться успеть заасфальтировать дорогу уже в этом году и бить себя в грудь, какие мы молодцы! Но если нам нужен качественный результат — надо подождать, пока за зиму грунт стабилизируется. К тому же немало времени требуется и на благоустройство территории после ремонта.

Есть и еще одна причина двухлетнего периода. На Мухина намного больше обводненность подземными водами, что увеличивает сроки производства работ и требует водопонижения. К слову, нормативная продолжительность капитального ремонта Мухина составляет 17 месяцев.

5. Почему Загородная после ремонта гораздо хуже, чем Калинина после такого же ремонта?

- Принципиальное отличие одно — на улице Загородной в прошлом году не проводился капитальный ремонт. Ремонт носил косметический характер, и денег на него было выделено в 50 раз меньше, чем на капитальный ремонт улицы КалининаВо многом проведение ремонта было обусловлено экстренной необходимостью реконструкции путепровода. Вы, наверняка, помните ту историю.

Был осуществлен ямочный ремонт и выполнено устройство защитного слоя по типу «Сларри Сил». Все. Не было капитального ремонта с полной заменой инженерных коммуникаций, конструкции дорожной одежды и других элементов, не менялись ни плановые, ни высотные положения улицы. «Сларри Сил» мы применили впервые, и сейчас могу признаться: от этой технологии мы ожидали гораздо большего.

6. Почему на многих дорогах летом делают заплатки, вместо того чтобы сразу делать капитальный ремонт?

- Ямочный ремонт — не от бедности и экономии. Он относится к мероприятиям по содержанию дорог и утвержден приказом Минтранса России. Это абсолютно правильное и нормальное явление. Чаще всего «заплаток» достаточно, чтобы восстановить транспортно-эксплуатационное состояние дороги. Вопрос лишь в качестве проведения ямочного ремонта.

Капитальный ремонт дорог проходит в рамках определенных программ, которые утверждаются за год до начала строительства и на них выделяются целевые денежные средства. А «заплатки» латают в рамках содержания дорог, которые не попали в программу и не получили финансирования.

7. Почему в этом году будут капитально ремонтировать улицы Ленина, Горького и Мухина, ведь много дорог в гораздо худшем состоянии?

- Здесь все довольно прозаично. Дорог, подлежащих ремонту в нашем городе достаточно. На сегодня у нас действуют две основные программы, у которых есть определенные критерии. Те дороги, которые не подошли по критериям, мы стараемся отремонтировать из других источников, где финансирование, к сожалению, значительно скромнее.

Конкретно про улицы, капитальный ремонт которых пройдет в этом году. Они являются основными транспортными артериями города.

Улица Мухина связывает город и микрорайон, постоянно загружена. По ней провозят большой объем грузов и пассажиров. Сегодня она в очень плохом состоянии. Капитальный ремонт остро необходим.

Улица Горького также несет серьезную нагрузку. После строительства нового моста через реку Зею, она примет на себя очень большой поток транспорта. Поэтому, параллельно строительству моста необходимо привести улицу в нормативное состояние.

Улица Ленина — это лицо города. Многие приезжие судят по ней о Благовещенске. Также и сроки эксплуатации дороги подошли ко времени проведения капитального ремонта.